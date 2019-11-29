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Redmi Note 7 Pro aniden alev aldı
Çin’de yaşayan Song Yujie, babası için satın aldığı Xiaomi Redmi Note 7 Pro modelinin kendiliğinden alev alıp yandığı iddasında bulundu.
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Çin’in Zhoukou kentinde yaşayan Song Yujie, babası için satın aldığı Redmi Note 7 Pro modelinin kendiliğinden alev aldığını belirterek telefonun görsellerini paylaştı. Cihazı, 24 Temmuz tarihinde Xiaomi mağazısından aldığını belirten kullanıcı, olayın babasının video izlemesinin ardından olduğunu söyledi. Yujie’nin babası video izledikten sonra telefonu yorganın üzerine bıraktı. Bir süre sonra uyuyan baba, yanık kokusu ile ayağa kalktı. Akıllı telefonun yandığını fark eden Yujie, cihazı söndürmeye çalıştı. Kullanılamaz hale gelen cihazın yalnızca maddi hasar verdiği belirtildi. Olayın sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından, Xiaomi’nin satış sonrası müşteri servisi; cihazda kalite kontrol probleminin olmadığını, harici nedenler ile olayın gerçekleştiğini belirtti. 18 aylık garanti süresi bulunan cihazın artık garanti kapsamında olmadığı açıklandı.
İlginç bir şekilde yaklaşık bir ay önce benzer bir olay Chavhan Ishwa’nın da başına gelmişti. Redmi Note 7S modelinin çalışma masasında aniden yandığını belirten kullanıcıya, Hindistan satış sonrası ekibi cihazla ilgili kalite probleminin olmadığını, harici nedenler ile olayın gerçekleştiğini belirtmişti. Hindistan ve Çin’de yaşanan iki olayın ardından Redmi Note 7 Pro modelinin kullanıcı bazlı bir hatadan mı yoksa cihazda bulunan kronik bir sorunundan mı alev aldığı tartışılıyor. Telefonun teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşlemci : Snapdragon 675 SDM6150 8 çekirdek
Ekran : 6.3 inç FHD+ %80.94 ekran kasa oranı IPS LCD 19.5:9 görüntü oranı
Batarya : 4000 mAh
RAM ve Depolama : 4/6 GB RAM /64 GB
Arka kamera : 48 MP, f/1.8, ana kamera 4K 30 kare video kayıt etme seçeneği
5 MP, f/2.4, derinlik sensörü
Ön kamera : 13 MP 1080P 30 kare video kayıt etme seçeneği
İşletim Sistemi : Android 9 Pie MIUI 11
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Huawei FreeBuds 3: Aktif gürültü engelleme, şahane mikrofon! (VIDEO)
Huawei FreeBuds 3 neler sunuyor? Bu videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığının özelliklerini anlatıyoruz.
Huawei FreeBuds 3 inceleme
FreeBuds 3 modelini satın aldığınızda yapmanız gereken ilk şey Huawei AI Life uygulamasını indirmek olmalı. Çünkü FreeBuds 3, dünyanın ilk aktif gürültü engelleme özellikli açık tasarım kablosuz kulaklığı ve bu özelliği AI Life uygulaması üzerinden aktif ederek kontrol edebiliyoruz.
Uygulamaya girdiğinizde FreeBuds 3 kulaklığımızı uygulamayla eşleştiriyoruz. Ardından “Gürültü azaltma” bölümüne girerek bu özelliği aktif ediyoruz. Özelliği aktif ettiğimizde, gürültü azaltmayı ayarlayabileceğimiz bir ayar tekerleği karşımıza çıkıyor. Bu sayede, bulunduğumuz ortama göre ve çevremizdeki seslere göre ayarlama yaparak istersek dışarıdan gelen seslerin tümüyle engellenmesini sağlayabiliyoruz. Kulaklık, etrafınızdaki sesleri engelleme konusunda gerçekten çok başarılı.
Gürültü azaltmayı kontrol edebiliyor olmanın bir avantajı da, farklı senaryolarda işimize yaraması. Örneğin bir metro yolculuğunda yolculuk bitene kadar etraftaki sesleri duymak istemezsiniz. Ancak eğer havalanında bekliyorsanız ve anonsları duymak ancak çevresel gürültüyü de azaltmak isteyebilirsiniz. İşte bu ayarlama sayesinde, kişiye ve duruma özel ses engelleme mümkün oluyor.
Kirin A1 işlemcisiyle düşük gecikme!
Huawei FreeBuds 3 kulaklığının içerisinde Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin kulaklığa sağladığı pek çok avantaj var. Bunlardan ilki ultra-düşük gecikme süresi ve daha az enerji tüketimi. Piyasadaki birçok tam kablosuz kulaklıkla video izlerken veya oyun oynarken ses ile görüntü arasında bir gecikme olduğunu görürsünüz. Kirin A1 sayesinde FreeBuds 3 şu anda piyasanın en düşük gecikme süresini sunan kulaklarından bir tanesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Buds 564 milisaniye, Apple AirPods 2 220 milisaniye gecikme süresine sahipken bu değer FreeBuds 3’te sadece 190 milisaniye.
Kulaklığın çok iddialı olduğu konulardan biri de telefon görüşmeleri. Zira modelde hem Kirin A1 işlemci, hem etraftaki gürültüyü ve rüzgar sesini tespit ederek bunları azaltan aerodinamik mikrofon kanalı hem de sesinizi daha iyi alabilmek için konumlandırılan dahili kemik sensörüne yer verilmiş. Freebuds 3 ile gerçekleştirilen bir telefon kaydını videomuzda bulabilirsiniz.
Ses performansı ne alemde?
Gelelim en önemli konu olan ses performansına. Bildiğiniz gibi bir kulaklığın ses performansını belirleyen yegane unsurlardan biri sürücülerin tipi ve boyutu. FreeBuds 3 modeli, tam 14 mm’lik dinamik sürücüleriyle tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en büyük sürücülere sahip kulaklıklardan bir tanesi. Büyük sürücüler sayesinde sesler genel anlamda çok güçlü. Ayrıca genellikle tam kablosuz kulaklıkların bass performansından tatmin olunamazken, güçlendirilmiş kompleks bass kanallarıyla Huawei FreeBuds 3’ün bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım olarak Huawei FreeBuds 3 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Tabii ki şarj görevi de gören taşıma kutusunun rengi de buna göre değişiyor. Pil konusunda kulaklıkla tek seferde 4 saat, kutuyla birlikte toplamda 20 saat pil ömrü sunuyor. Eğer Mate 20 Pro veya P30 Pro gibi tersine kablosuz şarj destekleyen bir akıllı telefon kullanıyorsanız, ürünü bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca şirketin yeni akıllı saati Watch GT2 üzerinden doğrudan akıllı saat üzerinden müzik dinleme ve konuşma özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.
Son olarak EMUI 10 güncellemesi sonrası bu sürümü kullanan Huawei akıllı telefonları için, kulaklığınızı çıkardığınızda otomatik olarak şarkının durması ve tekrar taktığınızda devam etmesi özelliğiyle birlikte, telefon arayüzünde pil ve bağlantı durumunu gösteren pop-up pencere desteği de gelecek.
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Tesla Cybertruck, Dubai polisinin filosuna katılacak
Tesla Cybertruck için görev alarmı çalıyor. Dubai Polis Kuvvetleri, filosunu Tesla Cybertruck ile güçlendireceğini açıkladı.
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Tesla Cybertruck, yoğun turistik bölgelerde görev yapacak
Dubai Polis Kuvvetleri‘nin üst düzey yönetcisi Tümgeneral Abdullah Khalifa Al Marri verdiği bir röportajda turistlerin yoğunluklu olduğu bölgelerde kullanılacağını söyledi. Süper spor arabaları, polis aracı olarak kullanmasıyla dikkat çeken Dubai Polis Kuvvetleri, alıştığımız kalıpların dışında tasarımı ve “kırılmaz” olarak lanse edilip kırılan camlarıyla gündeme oturan Cybertruck ile filosunu güçlendirecek. Dubai Polisi’nin Salı günü, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta Tesla Cybertruck ile filosunu güçlendireceğini doğruladı. Efsaneleşmiş Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF gibi araçları bünyesinde barındıran Dubai Polisi yakın zamanda filosuna Mercedes AMG GT 63 S eklemesiyle dikkat çekmişti.
Tesla Cybertruck nasıl oldu da dikkatleri çekti?
Dayanıklılığına dikkat çekerek lanse edilen Cybertruck, etkinlik esnasında Tesla tasarım şefi Franz von Holzhausen tarafından balyozla aldığı darbelere karşı gösterdiği dayanıklılıkla ilgi toplamıştı. Ayrıca Elon Musk, küçük silahlarla atılan mermileri dahi durdurabileceğini ekledi. Fakat yüksek dayanımlı camlar konusunun, biraz daha mühendislikle yoğurulması gerekecek gibi görünüyor. Çünkü etkinlik esnasında Elon Musk başta olmak üzere tüm Tesla ekibi, beklenmedik şekilde camların kırılması üzerine şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Lansmandaki şanssızlıklarına rağmen Elon Musk, Cybertruck için 250 bine yakın ön sipariş aldığını duyurdu. Ön sipariş için gereken ücret ise yalnızca 150 dolar.
Tesla Cybertruck’ın teknik özelliklerini hatırlayalım
39 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak Cybertruck, 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni 3 motorlu AWD (Tüm tekerleklerden çekişli) olan seçenek. 0-100 km hızlanması 2.9 saniyenin altında ve 800 km‘nin üzerinde menzil sunan bu varyasyon sayesinde Cybertruck, yük çekme kapasitesini 6.5 tonu aşan bir seviyeye çıkarabiliyor.
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Apple, arttırılmış gerçekliği kulaklıklara taşımaya hazırlanıyor!
Apple, geliştirmiş olduğu arttırılmış gerçekliği uzun süredir kendi cihazlarında hali hazırda kullanıyor. Şimdi ise buna benzer bir teknolojiyi kulaklık üzerinden müşterilerine sunmaya başlayacak.
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Konferans çağrılarında, herkesin aynı odada olduğunu ve gelen sesin herkesin bulunduğu konuma göre şekil aldığını hayal edin. Ne kadar da fütüristik geliyor, öyle değil mi? Apple görünüşe göre, kulaklıklar için arttırılmış gerçeklik yazılımını entegre ederek çok daha efektif görüşmeler yapmanıza yardımcı olmak istiyor. Böylece gerçekten ofis ortamındaki toplantı odalarının atmosferi uzaktan da sağlanabilecek.
Amerikan Marka ve Patent Enstitüsü’nün aktardığı verilere göre, şirket çalışmalara şimdiden başladı ve konuyla ilgili özel bir patent başvurusunda bulundu. Firma bu yarattığı yeni patente “Kulaklık üzerinde arttırılmış akıllı sesli konferans” olarak detaylandırılmış. Patentte ayrıca, gelen her sinyalin ayrı kanallardan geçirilerek konferansa aktarılacağı belirtiliyor. Böylece sanki konuşma içerisinde yer alan her şahısla ayrı ayrı konuşuyormuşsunuz hissi yaratabilecek.
Toplu telekonferans sistemi, dünya üzerinden birçok bağlantının bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Video içerisinden derinlik algılamak sistemsel olarak çok daha basit gerçekleştirilebilir. Fakat, bunu sese uyarlamak çok daha zor oluyor. Genellikle, çağrı yapanlar sesleri veya nesneleri tanımlamada zorluk çekiyorlar. Şimdi ise bu yeni nesil teknikle konferansa katılan tüm kullanıcılar yuvarlak bir masanın etrafında konumlandırılıyorlar. Gelen bağlantının hızını ve ses seviyesine göre uzaklıkları oluşturulabiliyor.
Yepyeni ses deneyimi: Koktail Partisi!
Apple, patente kısaca bu teknolojiye “Koktail Partisi” adını kullanıyor. Bu adın kullanılma sebebi, konuşmacılara sanki bir koktail partisindeymiş hissiyatı sağlayacağını iddia ediyor. Şirket, bunun gelişmiş bir ses filtreleme sistemi kullanarak psikoakustik deneyim sağlıyor. Bu teknoloji çevresel ses deneyimi oluşturarak geleneksel teknolojiye kıyasla çok daha naturel bir ses çıkışı elde edilebiliyor. Şirket, arama esnasında şahısların kim olduğunu ve odanın neresinde konuştuklarını kolayca tespitini yapabileceğine inanıyor.
Ayrıca sistem konferansta, konuşmacıların seslerini daha anlaşılır kılınmasına da yardımcı olacak. Konuşanın sesi tespit edilemiyorsa dahi, konuşmacının odadaki pozisyonu baz alınarak bunu bulabilecek.