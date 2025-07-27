Teknoloji dünyasının merakla beklediği Redmi Note 15 serisi, Ağustos ayındaki lansmanı öncesinde önemli sızıntılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin’in 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıkan yeni bir model, serinin şarj teknolojileri konusunda ne kadar iddialı olacağını gözler önüne serdi. Bu gelişme, Redmi Note 15 serisi için geri sayımın resmen başladığının en net işareti olarak kabul ediliyor.

Redmi Note 15 Pro İçin Geri Sayım Başladı: 90W Hızlı Şarj Sızıntısı Gündeme Bomba Gibi Düştü!

2510ERA8BC model numarasıyla kayıt altına alınan ve Redmi Note 15 Pro olduğu düşünülen bu cihazın, kutusundan çıkacak 90W gücündeki hızlı şarj adaptörüyle geleceği bilgisi, beklentileri bir anda yükseltti. Bu ayın başlarında, 25080RAABDC model numaralı ve 45W şarj desteğine sahip bir başka cihazın daha 3C onayı aldığı biliniyordu; bu modelin standart Redmi Note 15 olduğu tahmin ediliyor. Yeni ortaya çıkan 90W destekli model ise, ailenin Pro üyelerinden birine işaret ediyor olabilir. Her iki cihazın da hem 3C hem de CMIIT platformlarından onay alması, Çin’deki lansmanın yalnızca birkaç hafta uzakta olduğunu gösteriyor ve Redmi Note 15 serisi heyecanını daha da artırıyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modellerinin sırasıyla 45W ve 120W hızlı şarj sunduğu düşünüldüğünde, 90W şarj desteğinin hangi modele ait olacağı büyük bir merak konusu. 2510ERA8BC model numaralı cihazın Redmi Note 15 Pro mu, yoksa Redmi Note 15 Pro+ mı olacağı henüz netlik kazanmış değil. Xiaomi’nin bu yılki Redmi Note 15 serisi için şarj stratejisinde nasıl bir denge kuracağı, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

Sertifikasyon kayıtları, cihazların sadece Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağını da ortaya koyuyor. 2510ERA8BC modelinin yanı sıra tespit edilen 2510ERA8BT, 2510ERA8BI ve 2510ERA8BG gibi farklı versiyonlar, cihazın sırasıyla Tayland, Hindistan ve küresel pazarlar için de hazırlandığını gösteriyor. Bu durum, Redmi Note 15 serisi modellerinin dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma potansiyeline sahip olduğunu kanıtlıyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise 2510EPC8BG model numarasına sahip bir Poco versiyonunun da varlığı oldu. Bu durum, Redmi Note 15 serisi içindeki güçlü bir modelin, ilerleyen dönemlerde yeniden markalanarak belirli pazarlarda Poco telefonu olarak satışa sunulabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu strateji, Xiaomi’nin farklı alt markalarıyla pazarın farklı segmentlerine hitap etme politikasının bir devamı niteliğinde olacak gibi görünüyor.

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