Redmi Note, Xiaomi’nin en popüler akıllı telefon serisi olarak kullanıcılar tarafından çokça benimseniyor. Seri son birkaç nesilde çok gelişti. Aslında, artık bütçeden ziyade orta sınıf segmentine giriyor.

Öncekilerin neredeyse iki katı fiyatta olmalarına rağmen, fiyatlarına uygun özelliklerle geliyorlar. Güvenilir bir sızıntıya göre bu telefonların şimdi daha da iyi olacağı söyleniyor.

Digital Chat Station’a göre, yeni nesil Redmi Note serisi 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek. İsminden bahsetmese de, muhtemelen Redmi Note 13 olarak adlandırılacak.

Sızdırılan bilgiye göre yaklaşmakta olan bu Redmi Note’ların 6,7 inç ortalanmış delikli düz OLED ekranla geleceğini söylüyor. Esnek panel, premium akıllı telefonlar gibi plastik braketlerden yoksun olacak ve dört tarafta da minimum çerçeveye sahip olacak.

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Açıklamaya göre Redmi Note 13 serisi, Çin anakarası dışında Poco F5 olarak geçen Redmi Note 12 Turbo’nun mükemmel ekranını koruyacak. Farkında olmayanlar için, bu telefon muhtemelen şu anda orta sınıf bir akıllı telefondaki en az ekran çerçevesine sahip.

Ne yazık ki, Digital Chat Station’ın şu ana kadar paylaştığı tüm bilgiler bunlar. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı açıklanması bekleyebiliriz. Redmi Note 12 serisi Ekim ayı sonunda Çin’de piyasaya sürüldü. Dolayısıyla, yakında çıkacak olan Redmi Note 13 serisi de yaklaşık aynı zamanlarda piyasaya sürülebilir. Uluslararası pazarlarda 2024 yılının başlarında resmiyet kazanabilir.