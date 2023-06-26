OnePlus yaklaşmakta olan iki amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 12 ve OnePlus Ace 2 Pro üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre OnePlus Ace 2 Pro, Red Magic 8S Pro ve iQOO 11S ile birlikte Qualcomm’un yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga setine sahip ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak. OnePlus Ace 2 Pro’nun en önemli özelliği dikkat çekici bellek yapılandırması olacak gibi görünüyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın Weibo’daki bir sızıntısına göre, cihazın 24GB RAM ve 1TB gibi şaşırtıcı bir depolama alanına sahip olması bekleniyor! İşte oyun bilgisayarlarını kıskandıracak OnePlus canavarı!

OnePlus Ace 2 Pro Amiral Gemilerine Kök Söktürecek!

Sanal belleğin dahil edilmesiyle ilgili belirli ayrıntılardan bahsedilmese de, sızıntıların cihazın fiziksel RAM kapasitesine atıfta bulunduğu anlaşılıyor. Yan söylenen 24GB kapasiteli RAM cihazın fiziksel belleğinin miktarı olacak. Sanal RAM genişletmesi ile 24GB RAM daha da artabilecek.

OnePlus kısa bir süre önce 18GB fiziksel RAM’e sahip Ace 2 Genshin Impact Limited Edition’ı piyasaya sürmüştü. Bu da 16GB RAM eşiğinin çoktan geçildiğini ve bir sonraki adımın 24GB olduğunu gösteriyor. OnePlus Ace 2 Pro, Snapdragon 8 Plus Gen 2 tarafından desteklenecek ve bildirildiğine göre bu işlemcinin tepe hızı 3.36GHz olacak.

Daha önceki söylentiler Snapdragon 8 Plus Gen 2’nin Samsung cephesinin Galaxy S23 serisinde kullandığı özelleştirilmiş “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” platformuyla aynı olduğunu gösteriyordu. Yani özetle S23 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 artık diğer telefonlara da geliyor diyebiliriz.

Cihazın etkileyici bir şekilde 512GB ve 1TB depolama kapasitesine sahip versiyonlarla gelmesi bekleniyor. Kullanılan bellek teknolojisi ise UFS 4.0 olarak karşımıza çıkacak. Yani cihazın bu konuda da ödün vermediğini söylemek mümkün.

Ayrıca, raporlar akıllı telefonun OPPO Reno 10 Pro+’ya benzer şekilde 6,74 inç kavisli kenarlı OLED panele sahip olacağını gösteriyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlüğü ve etkileyici 144Hz yenileme hızını destekleyerek pürüzsüz bir görsel deneyim sunması bekleniyor. Cihazın ayrıca Sony IMX890 sensör ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği ile donatılmış 50 megapiksel ana kameraya sahip olduğu söyleniyor.

Pil kapasitesi açısından, OnePlus Ace 2 Pro’nun 5.000mAh pil barındırması bekleniyor. Ek olarak, hem 100W hem de 150W şarj yetenekleri ile hızlı şarj seçeneklerinin dahil edilmesine ilişkin spekülasyonlar var.

Genel olarak, bu sızıntılar ve söylentiler doğru çıkarsa, OnePlus Ace 2 Pro etkileyici bir bellek yapılandırmasına, çarpıcı ekrana ve gelişmiş kamera özelliklerine sahip yüksek performanslı bir akıllı telefon olarak ortaya çıkabilir. Cihazın bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Ace 2 Pro yeni performans şampiyonu mu olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!