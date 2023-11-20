Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, sessiz sedasız bir şekilde, bugün Redmi Note 13R Pro modelini duyurdu. Bu versiyon, Ekim lansmanında tanıtılan Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+’dan hemen sonra geliyor. POCO’ya ilham olacak bu telefonun özelliklerine gelin lafı uzatmadan hızlıca bir göz atalım. Bakalım bu telefon segmentini zorlayabilecek mi?

İçindekiler Redmi Note 13R Pro özellikleri

Redmi Note 13R Pro özellikleri

Redmi Note 13R Pro, delikli tasarıma sahip 6,67 inçlik bir OLED ekrana sahiptir. Ekran, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.000 nit parlaklık, 5.000.000:1 kontrast oranı, 2160 Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 1920 Hz PWM karartma sunuyor.

Note 13R Pro, Dimensity 6080 yonga setinden güç almakta olup, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama kapasitesine sahip. 5.000mAh kapasiteli pil, 33W hızlı şarj özelliğine sahip. Telefon MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

Kamera tarafında, 16 megapiksel ön kamera, 3x yakınlaştırma ve 2 megapiksel derinlik sensörü destekli 108 megapiksel ana kamera yer alıyor. Ayrıca, cihazda yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü, IR blaster, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, 5G destekli çift SIM, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 gibi özellikler bulunuyor. Boyutları 161,11 x 74,95 x 7,73 mm’dir ve ağırlığı 175 gramdır.

Redmi Note 13R Pro’nun fiyatı 280 dolar olarak açıklandı. Siyah, Mavi ve Altın gibi tonlarda sunulan renk seçeneklerine sahiptir ve artık resmi olarak Çin’de satın alınabilir durumda.

İlginizi Çekebilir: POCO C65 uygun fiyatı ile karşımıza çıktı

Türkiye pazarında, POCO X6 Neo adı altında, 64 megapiksel ana kameraya sahip olarak yeniden markalanabileceği yönünde spekülasyonlar yer alıyor. Ayrıca, Poco X6 serisinin dünya çapında Poco X6 5G ve Poco X6 Pro 5G olarak piyasaya sürülebileceğine dair ek haberler bulunuyor. Bakalım Poco markası önümüzdeki günlerde hangi Redmi modellerinden ilham alacka?