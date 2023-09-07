Redmi’nin Ekim ayında Çin’de tanıtılması beklenen Redmi Note 13 serisi hakkındaki söylentiler giderek yaygınlaşıyor. Note 13 serisine ait olduğu bildirilen birkaç model numarası (2312DRAABC, 2312CRAD3C, 2312DRA50C ve 23090RA98C gibi) Çin sertifikasyon platformlarında ortaya çıktı bile. Şimdi, Xiaomiui’nin izniyle hazırlanan yeni bir rapor, bu serinin beş farklı model içereceğini ve bazı önemli detayları açıklıyor.

Redmi Note 13, iki farklı modelle piyasaya sürülecek: Note 13 4G ve Note 13 4G NFC. İlki “Sapphire” kod adını ve N7 model numarasını taşıyor. NFC versiyonu ise “Sapphiren” kod adını ve N7N model numarasını kullanıyor. Bu cihazlar, bir Snapdragon yonga seti ile güçlendirilecek ve özellikle Hindistan’da değil, Türkiye, Endonezya, Avrupa gibi bölgelerde piyasaya sürülmeyi planlıyor.

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Redmi Note 13 5G ise “Altın” kod adı ve “N17” model numarasına sahip olacak. Bu versiyon MediaTek işlemci ile gelecek ve kamera kurulumunda ana kamera, ultra geniş açılı lens ve makro kamera bulunacak. Rapor, Note 13 5G’nin 50 megapiksel, 64 megapiksel ve 108 megapiksel gibi farklı birincil kameralara sahip üç farklı varyantının olacağını belirtiyor.

Ayrıca, Poco markasının da bu serinin bir versiyonu üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu versiyon “Goldp” kod adını taşıyor ve 64 megapiksel birincil kameraya sahip olduğu söyleniyor.

“Zircon” kod adı ve “N16U” model numarasına sahip Redmi Note 13 Pro 5G’nin ise MediaTek çip ile geleceği tahmin ediliyor. Arka kamera kurulumunda 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunacak. Selfie çekimleri için 16 megapiksel bir kamera da mevcut olacak. Note 13 Pro+ 5G’nin ise Note 13 Pro’ya benzer olması muhtemel. Ancak spesifik özellikler hakkında bilgi henüz bulunmuyor. Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G modellerinin Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 13 Turbo adını taşıyan cihazın “Garnet” kod adıyla anıldığı ve Note 13 Pro 5G’ye benzer bir kamera kurulumuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu model Snapdragon yonga seti ile gelecek ve çok sayıda pazarda piyasaya sürülecek. Model numarasına dair henüz bilgi bulunmuyor. Tüm seriye MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemi ön yüklü olarak gelecek gibi görünüyor.