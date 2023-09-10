Digital Chat Station, yakın zamanda Weibo üzerinde Redmi Note 13 serisinin yaklaşan özelliklerine dair bazı bilgiler paylaştı. Redmi Note 13 serisinin Ekim ayında Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Lansman öncesinde, TENAA sertifikası veritabanında bazı Redmi Note 13 serisi modellerinin temel özellikleri ortaya çıkmış durumda.

Sızıntılara göre, 67W hızlı şarjı destekleyen ve yaklaşık 5120mAh büyük bir pil kapasitesine sahip iki düşük kaliteli model bulunuyor. Bu cihazların model numaraları 2312CRAD3C ve 2312DRA50C olarak görünüyor. Tam model isimleri henüz bilinmese de, bu model numaralarının muhtemelen Redmi Note 13 Pro ile ilişkilendirilebileceği düşünülüyor.

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Ayrıca, bir üst düzey modelin 120W hızlı şarjı desteklediği de belirtiliyor. Bu modelin yaklaşık 5000mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor ve model numarası 23090RA98C olarak geçiyor. Bu modelin muhtemelen Redmi Note 13 Pro+ olarak adlandırılacağı düşünülüyor.

Redmi Note 13 serisinin üç modeli de 1,5K çözünürlük sunan sertifikalı göz koruma ekranlarıyla donatılmış durumda. Ayrıca, bu akıllı telefonlar yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmek için 1/1,4 inç Samsung HPX sensörle donatılmış 200 megapiksel kameralara sahip olacaklar.

TENAA sertifikalarına göre, Redmi Note 13 Pro’nun Snapdragon 7 Gen 1 çipine sahip olabileceği belirtilirken, Note 13 Pro+ modelinin Dimensity 7200 çipini kullanabileceği söyleniyor. Bu cihazların RAM ve depolama seçeneklerinin farklılık gösterebileceği de bekleniyor. Tüm modellerde ise 16 megapiksel ön kamera, 200 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumu, 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6,67 inç AMOLED kavisli kenarlı ekran ile birlikte ekran altı parmak izi sensörü bulunacak.