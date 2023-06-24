Redmi‘nin Note 13 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Çinli mobil üretim şirketi bu yıl Redmi Note 12 serisini tanıttı. Seri hem 4G hem de 5G modellerini içeriyor. Tüm Note 12 serisi telefonlar yüksek kaliteli AMOLED ekranlar taşıyor. Ocak ayında 5G modellerinin piyasaya sürülmesinin ardından seriye Redmi Note 12 Pro Speed Edition, Redmi Note 12 Discovery Edition ve Redmi Note 12 Turbo gibi modeller de eklendi. Şimdi, bir rapor şirketin Redmi Note 12 serisinin halefi olarak başka bir seriyi piyasaya sürmek istediğini öne sürüyor.

ITHome raporuna göre, Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (IMEI) web sitesinde yeni bir Redmi modeli görüldü. Bu nedenle modelin, Redmi Note 12 serisinin yerini alması muhtemel olan Redmi Note 13 serisinden bir model olabileceği tahmin ediliyor.

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Bununla birlikte, resmi olarak veya hatta sektördeki sızıntılar yoluyla elde edilebilecek ek bir bilgi bulunmuyor. Redmi’nin ana şirketi Xiaomi, akıllı telefonlarını farklı takma adlar altında piyasaya sürüyor. Hindistan’da, ilk olarak Çin’de piyasaya sürülen birçok Redmi telefonu yeniden markalandı ve yine bir Xiaomi iştiraki olan Poco akıllı telefonları olarak piyasaya sürüldü.

Şirketin Redmi Note 13 modellerini yakın zamanda piyasaya sürmesi de pek olası görünmüyor. Note 12 serisi modeller ve tüm varyantları alanda hala nispeten yeni. Çoğu telefon üreticisi şirkette olduğu gibi, birbirini takip eden iki serinin piyasaya sürülmesi arasında genellikle en az bir yıllık bir boşluk oluyor. Redmi Note 13 serisinin büyük olasılıkla 2024 yılının başlarına doğru satışa sunulacağı varsayılabilir.