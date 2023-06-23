Vivo uzunca bir süredir yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Gerek Y serisi gerek X serisi gerekse de katlanabilir akıllı telefonları ile adından oldukça bahsettiren Vivo yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Vivo X90s’in varyantları ortaya çıktı. Detaylara bakalım.

Yeni sızıntıya göre akıllı telefon üç farklı varyant ile piyasaya sürülecek:

8 GB RAM – 128 GB Dahili Depolama

12 GB RAM – 256 GB Dahili Depolama

12 GB RAM – 512 GB Dahili Depolama

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefonun Vivo X90 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı söylenmişti. Sızıntılara göre Vivo X90s UFS 4.0 dahili depolamaya sahip olacak. Vivo X90 UFS 3.1 ile birlikte geliyordu.

Bunun haricinde akıllı telefon 120 hz ekran yenileme hızına sahip olacak. 6.78 inç büyüklüğündeki ekran, ekran altı parmak izi okuma teknolojisine sahip olacak. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel tercih edilecek.

Vivo X90s kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM veya 12 GB RAM ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama eşlik edecek.

Tasarım tarafında ise Vivo X90s, Vivo X90 ile aynı tasarıma sahip olacak. Renk seçenekleri ise yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah olacak. Vivo X90’da mavi, beyaz, kırmızı ve siyah renk seçenekleri mevcuttu.

Şimdilik Vivo X90s hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın!