Akıllı telefon dünyasının önde gelen oyuncularından biri olan Redmi, yeni Note 13 serisi modelleri ile gündemde. Çeşitli sertifika listelerinde boy gösteren Redmi Note 13 serisinin kış aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Resmi lansman heyecanla beklenirken, serinin performans canavarları olan Redmi Note 13 Pro ve Pro+ modelleri TENAA listelerinde ortaya çıktı! Yeni canavarlar kilit özelliklerle karşımızda!

Redmi Note 13 Pro ve Pro+ Geliyor! Yeni Modeller Teknik Detaylarıyla Ortaya Çıkıyor!

Redmi Note 13 Pro ve Pro+ akıllı telefonları TENAA’dan aldıkları sertifikalarla kullanıcıların radarına girdi. 23090RA98C ve 2312DRA50C model numaralarıyla ortaya çıkan bu iki telefondan hangi model numarasının hangi cihazda karşılık geldiği henüz açıklanmamış.

Ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da 5G bağlantısı desteği sunuyor. Xiaomi, her iki telefonunda da 6,67 inç boyutunda, 1.5K piksel çözünürlüğünde OLED ekranlar kullanıyor. Sızıntılara göre, bu ekranlar 144Hz yenileme hızına sahip olacak. TENAA, yaklaşan Note 13 serisi telefonların 2.4GHz ve 2.8GHz saat hızlarına sahip iki farklı işlemci ile geleceğini öngörüyor.

Bu işlemcilerden birinin Dimensity 9200 Plus olacağı söyleniyor. Aynı işlemciyi Redmi’nin performans canavarı Redmi K60 Ultra’da da görmüştük. Bu işlemci büyük ihtimalle Pro+ modeline özel olacak. Pro model ise Dimensity 9200 gibi bir işlemciyle donatılabilir.

Note 13 Pro modelinin 6GB, 8GB, 12GB ve 16GB RAM seçeneklerine ek olarak 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu Redmi’nin her kullanıcının ihtiyacına uyacak bir model üretme çabasını yansıtıyor.

Buna ek olarak, Redmi Note 13 Pro devasa bir 5.160 mAh kapasiteli pile sahip olabilir. Buna yüksek güçlü bir şarj aletinin eşlik etmesi beklense de, henüz bu konuda kesin bir bilgi yok.

Diğer yandan, Note 13 Pro+ modeli 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerine sahipken, bellek konusunda olağanüstü 18GB RAM ile dikkat çekebilir. Pro+ varyantı muhtemelen 5000mAh batarya kapasitesiyle gelecekt.

Her iki telefon da güçlü bir 200MP birincil sensörün öne çıktığı üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Bu sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro lens ile tamamlanabilir.

Bu teknik detaylar, Note 13 serisiyle ilgili beklentileri tavan yaptırsa da, yakında Vivo gibi rakipler de sağlam bir model çıkararak Redmi Note serinin ışığını çalabilir. Amiral gemisi katili segmentinde rekabet iyice karışacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Redmi Note modellerinin sızdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!