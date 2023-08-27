Samsung’un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S23 FE hakkında bir süredir çok fazla sızıntı duymuyorduk. Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Fan Edition serisinin devam modeli S23 FE, uzun bir sessizliğin ardıdan geçtiğimi günlerde tüm teknik özellikleriyle ortaya çıkmıştı. Samsung’un yeni canavarı Bluetooth SIG sertifikasını da alarak ihtiyaçlar listesindeki son kalemin de üzerini çizdi! S23 FE Eylül’de bizlerle!



Galaxy S23 FE Fan Edition Serisinin En Güçlü Modeli Olacak!



Samsung’un popüler Fan Edition serisinin yeni üyesi, Galaxy S23 FE’nin yakında piyasaya sürüleceği haberleri teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Akıllı telefonun Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bu gelişmeyle beraber, cihazın ABD, Kanada, Çin, Tayvan ve Hong Kong gibi çeşitli bölgelerdeki model numaraları da ortaya çıkmış oldu. Bu model numaraları arasında ABD için SM-S711U ve SM-S711U1, Kanada ve küresel pazar için SM-S711W ve SM-S711B, Çin, Tayvan ve Hong Kong için ise SM-S7110 yer alıyor.

Akıllı telefonun teknik özelliklerine dair daha önce çıkan bilgiler, Galaxy S23 FE’nin etkileyici bir cihaz olacağını gösteriyor. Cihazın 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Dinamik AMOLED ekranı bulunacak. Yeni canavarın gücünü satışa sunulduğu pazara göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 yonga setinden alması bekleniyor.

Burada Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 işlemci tercihi dikkat çekiyor. Bu işlemciler performans konusunda amiral gemilerine yakışır bir performans gösterseler de pil verimliliğinde sınıfta kalmışlardı. Samsung’un bu sorunu pek de çözemediğini Galaxy S22 serisinden biliyoruz. S23 FE de önceki Fan Edition gibi düşük pil ömrü sorunuyla gelebilir. Yine de bunu cihazı incelemeden karara bağlamak zor.

Kamera performansı da Galaxy S23 FE’nin dikkat çeken özellikleri arasında. 50 megapiksel birincil kameranın yanı sıra 8 megapiksel ikincil kamera ve 12 megapiksel telefoto kamera içeren üçlü arka kamera kurulumu ile kullanıcıların yüksek kalitede fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyacak.

Özçekimler için 10 megapiksel ön kameranın bulunacağı belirtiliyor. Cihaz, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak ve 5 yıllık güvenlik yamasıyla birlikte 4 yıllık işletim sistemi güncellemelerini alacak.

Cihazın enerji ihtiyacını 25W kablolu şarj ve kablosuz şarj destekleyen 4.500mAh pil karşılayacak. Galaxy S23 FE’nin Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yakın çıkış tarihi, meraklıları için heyecan verici bir bekleyiş oluşturuyor.

Özellikle piyasadaki diğer alternatifler göz önüne alındığında, Galaxy S23 FE’nin fiyatının ne olacağı büyük önem taşıyor. Samsung, fiyat konusunda akıllı bir strateji belirlemeli ve tüketicilere iyi bir değer sunarak başarılı olmayı hedeflemeli. Yakın gelecekte, Galaxy S23 FE’nin fiyatıyla ilgili daha fazla detaya sahip olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi Çinli rakipler bu hamleye nasıl karşılık verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!