Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Redmi, Redmi Note 12 serisini piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon serisi ülkemize 2023 yılının ilk çeyreğinde giriş yapmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi Note 13 serisi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Redmi Note 13 Pro+’ın tasarımı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Sızıntıya göre Redmi Note 13 Pro+ alıştığımız bir tasarıma sahip olacak. Bu tasarım Poco F5’e ve Xiaomi 13’e benziyor. Arka tarafta ikisi devasa olmak üzere üç kamera lensi kullanılıyor. Bu lenslerin yanında bir de LED flaş kullanılıyor.

Bir Önceki Nesil: Redmi Note 12

Redmi Note 12 6.67 inçlik OLED bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Cihaz ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Redmi Note 12’nin ön kamerası ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Redmi Note 12, Snapdragon 685 yonga setine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Akıllı telefon 5000 mAh büyüklüğünde ve 33W hızlı şarjı destekleyen bir bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.