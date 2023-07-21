Poco markasını artık duymayanınız kalmamıştır. Özellikle Poco X3 NFC modelinden beri ülkemizde çok sevilen Poco, şimdi de Poco Pods isimli yeni tam kablosuz kulaklığı üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

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Bugün erken saatlerde 91mobiles tarafından yapılan sızıntıya göre Poco Pods, 28 Temmuz tarihinde Hindistan’da piyasaya sürülecek. Önümüzdeki günlerde Poco’nun Poco Pods için tanıtımlar hazırlaması bekleniyor.

Poco Pods’un görüntüleri sızdırılmıştı. Sızdırılan görüntülere göre tam kablosuz kulaklık üç farklı renk seçeneğine sahip olacak:

Siyah

Krem

Siyah – Poco Sarısı

Sızdırılan görsellere göre Poco’nun yeni tam kablosuz kulaklığı olacak olan Poco Pods, tam kablosuz kulaklıklardan alışılagelmiş bir tasarıma sahip olacak. Yuvarlak top gibi tasarım yerine uzun çubuklu bir tasarımın tercih edilen Poco Pods silikon uçlu bir tam kablosuz kulaklık olarak öne çıkıyor. Kişiden kişiye göre değişir ancak birçok kullanıcı sert plastik tasarım yerine silikon uçlu bir tasarım tercih ediliyor. Silikon uçlu tasarım sayesinde hem pasif gürültü önleme sağlanıyor hem de kulak yapısına göre üç farklı boyutta silikon uç tercih edilebiliyor.

Poco tam kablosuz kulaklık pazarına bu kulaklığı ile birlikte gelecek. Poco Pods ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak. Tam kablosuz kulaklığın uygun fiyatlı olması bekleniyor. İlerleyen günlerde ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.