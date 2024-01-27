Dünyada ve ülkemizde de en çok sevilen telefon serilerinden birisi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin Note serisi. Redmi Note 13 serisi de global olarak duyurulduktan kısa süre sonra ülkemizde de tanıtıldı ve satışa çıkarıldı. Ofisimize gelen Redmi Note 13 Serisinin Pro versiyonu Redmi Note 13 Pro modelini bu videoda kutudan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

Redmi Note 13 Pro Teknik Özellikleri:

Renk: Siyah, Gri, Mor

Boyut: 161.1 x 75 x 8 mm

Ağırlık: 188 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 1 milyar renk, 1300 nit parlaklık, GG5 koruma

İşlemci: Mediatek Helio G99 Ultra

Grafik: Mali-G57 MC2

Bellek: 8 / 12 / GB

Depolama: 256 / 512 GB UFS 2.2

Kamera: 200 MP f/1.65 Samsung ISOSELL HP3 (OIS+EIS) + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 1080 30-60 fps Video

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G, Kızılötesi Sensör, NFC

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

Fiyat: 16.499 TL / 18.499 TL

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