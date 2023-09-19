Redmi Note 13 Pro, onlarca farklı sızıntının ardından, şimdi de Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu canavar yeni piyasaya sürülen Snapdragon 7s Gen 2 yongası ile güçlendirilen ilk akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun yaklaşan lansmanı için geri sayım devam ederken, Geekbench listeleri sayesinde cihazın performansına dair bazı ilginç detaylara ulaşıyoruz. İşte Snapdragon 7s Gen 2’den ilk izlenimler!

Redmi Note 13 Pro Snapdragon 7s Gen 2 Yonga Setiyle Güce Doyacak!

Geekbench web sitesinde 2312CRAD3C model numarasıyla listelenen Redmi Note 13 Pro, Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti, Qualcomm’un en yeni orta sınıf yonga setlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sekiz CPU çekirdeği ile güçlendirilen bu yonga seti, hem verimlilik hem de performans açısından dengeli bir yapıya sahip. Ancak dikkat çeken bir nokta, bu yonga setinin performans çekirdeğine sahip olmaması.

Geekbench test sonuçlarına göre, Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti Redmi Note 13 Pro’da oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerde 1.012 puan alırken çok çekirdekli testlerde 2.943 puan elde ediyor. Özellikle çok çekirdekli performansı, MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile donatılmış olan Redmi Note 13 Pro+’nın performansına oldukça yakın.

Geekbench listelemesine göre, Redmi Note 13 Pro modeli 16GB RAM’e sahip ve Android 13 işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca daha önce Redmi tarafından doğrulanan özellikler arasında 5.000mAh pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği bulunuyor. Cihazın düz bir AMOLED ekran ile geleceği de belirtiliyor. 200MP’lik yüksek çözünürlüklü bir arka kamera bulunsa da optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğinin olmayacağı söyleniyor.

Redmi Note 13 Pro’nun resmi tanıtımı yaklaşırken, bu test sonuçları cihazın iddialı bir performans sunacağını gösteriyor. Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinin gücü ve Redmi’nin yeni tasarım anlayışı, kullanıcılara harika bir akıllı telefon deneyimi sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Vivo gibi diğer Çinli rakipler de yıl sonuna doğru tanıtacakları cihazlarla Redmi Note 13 serisine ciddi rakipler çıkarabilir. Orta-üst seviye akıllı telefon pazarında rekabet resmen tavan yapmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yen canavarı sizi heyecanlandırabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!