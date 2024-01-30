Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonu Redmi Note 13 Pro+, kullanıcılarına fiyat segmentinde üst düzey bir deneyim sunma iddiasıyla dikkat çekiyor. Özellikle, akıllı telefonun sahip olduğu etkileyici özellikler arasında öne çıkan 200 megapiksel kamerası, DxOMark uzmanları tarafından oldukça olumlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

DxOMark, genel sıralamada Redmi Note 13 Pro+’ı 121 puanla değerlendirdi. Resmi olarak sıralamada 75. sırada yer alsa da, bu, üst düzey rakipleri Samsung Galaxy S22, OnePlus 9 Pro ve 10 Pro, Pixel 6a ve iPhone 11 Pro Max ile benzer puanları paylaşarak dikkat çekici bir başarı elde ettiği anlamına geliyor.

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Fotoğraf ve video çekimi performansıyla öne çıkan Redmi Note 13 Pro+, özellikle iyi aydınlatma koşullarında yüksek performans sergiliyor. Ancak, zayıf aydınlatma koşullarında bazı sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. Bu durum, pahalı olmayan akıllı telefonlar arasında sıkça karşılaşılan bir durum olarak nitelendiriliyor.

Redmi Note 13 Pro+, güçlü bir MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemci, minimum 256 GB bellek kapasitesi ve hızlı 120 watt şarj özelliği ile donatılmış durumda. Bu özellikler, cihazın performans ve kullanıcı deneyimi açısından iddialı bir konumda olduğunu gösteriyor. Ülkemizde 24.999 TL’den satışa sunulan telefonun kutu açılım videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro+ özellikleri