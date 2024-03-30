Xiaomi markasının en sevilen serisi Redmi Note serisi, bu sene 13. kez karşımızda yer alıyor. Redmi Note 13 serisi ülkemizde dört farklı model olarak yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelleri tüketicilerle buluşuyor. Bu videoda serinin orta üst segmente hitap eden telefonu Redmi Note 13 Pro 5G modelini kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

Redmi Note 13 Pro 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.2 x 74.2 x 8 mm 187 gram, IP54

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 68 milyar renk, 1800nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

RAM/Depolama: 12GB/512GB

Kamera: 200MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5100 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Fiyat: 19.999 TL

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