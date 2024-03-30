Xiaomi markasının en sevilen serisi Redmi Note serisi, bu sene 13. kez karşımızda yer alıyor. Redmi Note 13 serisi ülkemizde dört farklı model olarak yer alıyor. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelleri tüketicilerle buluşuyor. Bu videoda serinin orta üst segmente hitap eden telefonu Redmi Note 13 Pro 5G modelini kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
Redmi Note 13 Pro 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.2 x 74.2 x 8 mm 187 gram, IP54
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz , FHD+, 68 milyar renk, 1800nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
RAM/Depolama: 12GB/512GB
Kamera: 200MP + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 67W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
Fiyat: 19.999 TL
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