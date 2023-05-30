Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi bugün söz verdiği gibi Çin’de Redmi Note 12T Pro telefonunu duyurdu. 220 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin özelliklere göz atalım.

Bu telefon, 144 Hz 7 adımlı değişken yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ LCD ekrana, DC karartma ve Dolby Vision desteğine sahip ve delik içinde 16 MP ön kameraya sahiptir. DisplayMate A+ dereceleri ile onaylanmış.

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Redmi Note 12T Pro, VC sıvı soğutma desteğiyle güçlendirilen MediaTek Dimensity 8200-Ultra SoC tarafından destekleniyor. Ayrıca, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama kapasitesine sahip.

Telefonun arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Ayrıca, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da mevcut. Telefon, 5.080mAh’lik bir batarya kapasitesine sahip olup, 67W kablolu şarj desteğine de sahip. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmeyen bu telefon bakalım Redmi’nin yüzünü güldürebilecek mi?

İçindekiler Redmi Note 12T Pro özellikleri

Redmi Note 12T Pro özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli 10 Bit destekli LCD ekran

3,1 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200-Ultra 4nm işlemci

Mali-G610 MC6 GPU

128 GB / 256 GB ile 8 GB LPDDR5 RAM

256 GB / 512 GB UFS 3.1 depolama ile 12 GB LPDDR5 RAM

MIUI 14 ile Android 13

64MP Omnivision OV64B 1/2″ sensör, 119° FOV’lu 8MP ultra geniş lens, 2MP makro kamera, 4K video kaydı

OmniVision OV16A1 sensörlü 16MP ön kamera, 1080p video kaydı

Boyutlar: 163,64x 74,29x 8,87 mm; Ağırlık: 200g

3,5 mm ses jakı, Stereo Çift Hoparlör, Dolby Atmos

Yana monteli parmak izi tarayıcı, IR sensörü, X ekseni lineer motorlar

Sıçramaya dayanıklı (IP53)

5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2,4 + 5GHz), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, Beidou’yu destekler | GPS (L1+L5) |GLONASS | QZSS (L1+L5), NFC

67W hızlı şarj destekli 5080mAh batarya