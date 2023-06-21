Xiaomi kısa bir süre önce Redmi Note 12R Pro’yu tanıtmıştı. Firma şimdi de ana seçeneği getirmeye hazırlanıyor. Pro varyantı Nisan ayında Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 ve 250 $ fiyat etiketi ile geldi. Şimdi şirket, Pro varyantından bile daha iyi görünen bir vanilya varyantı ile bizi şaşırtıyor. Bu alışılmadık bir durumdur, ancak Redmi Note 12R, ilk nesle yükseltmeler getiren Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2’ye sahip ilk telefon gibi görünüyor.

Sızıntılara göre Redmi Note 12R’nin “Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2” olduğu tahmin edilen SM4450 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Qualcomm bu yonga setini henüz duyurmadı. Ana model Redmi Note 12R, China Telecom web sitesinde 2307RA4BC model numarasıyla görüldü. Yonga setine geri dönersek, Snapdragon 4 Gen 1’deki 6nm işlem düğümünden önemli bir yükseltme olan Samsung’un 4nm işlem düğümüne sahip olacak. Telefon ayrıca 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak. Ailedeki diğer cihazların aksine, daha fazla depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası ile gelecek.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mix Fold 3 Özellikleri ile Karşımıza Çıktı!

China Telecom, yeni orta sınıf telefonla ilgili diğer detayları da ortaya koyuyor. Örneğin, Redmi Note 12R, 6.79 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Note 12 serisindeki diğer modeller gibi LCD mi yoksa AMOLED panel mi olacağı belli değil. Telefon, yalnızca 2 megapiksel yardımcı sensöre sahip 50 megapiksellik temel bir ana kameraya sahip olacak. Liste ayrıca telefonun 168.6 x 76.3 x 8.17 mm ölçülerindeki boyutları hakkında da bilgi veriyor. 199 gram ağırlığında olacak ve 5.000 mAh pil ile donatılacak. Telefonda USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi bulunacak.

Redmi Note 12R üç renk seçeneğiyle sunulacak. bunlar Geceyarısı Siyahı, Gökyüzü Fantezisi ve Zaman Mavisi olacak. Telefon, her varyant için fiyatlar ile listelenmiş durumda. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel model yaklaşık 150 dolara mal olacak. 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği 165 dolar karşılığında satılacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip model 220 dolar ve daha üst düzey bir model olan 8 GB RAM/ 256 GB depolama 250 dolardan satılacak.