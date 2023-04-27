Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 12R Pro akıllı telefonunu 29 Nisan’da Çin’de piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket ayrıca telefonun Samsung’dan 120 Hz OLED ekran, SGS düşük mavi ışıklı göz koruması sertifikası, Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama özelliklerine sahip olacağını doğruladı.

Yayınlanan teaser görüntüsü, telefonu siyah, beyaz ve altın renklerde gösteriyor ve 48MP ana kamera ile çift arka kamera kurulumunu ortaya koyuyor.

Telefonun tasarımı, kamerada yapılan bazı değişikliklerle bu yılın başlarında Hindistan’da da piyasaya sürülen geçen yılki Redmi Note 12 5G’yi andırıyor. Bu nedenle, 12R Pro, daha fazla RAM ve depolamaya sahip yükseltilmiş bir sürüm olabilir.

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Şirket ayrıca Çin’de Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 Pro Speed Edition ve Note 12 Turbo’ya sahip. Redmi Note 12 Speed Edition, dünya çapında POCO X5 Pro olarak zaten piyasaya sürüldü ve Redmi Note 12 Turbo, Mayıs ayında dünya çapında POCO F5 olarak piyasaya sürülecek.

Birkaç gün içinde resmiyet kazandığında Redmi Note 12R Pro’nun daha fazla detayını ve fiyatını öğreneceğiz. Bakalım Redmi’nin yeni canavarı Türkiye pazarına gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.