Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 3C sertifikasyon sitesinde yeni bir telefon modeli olan PHF110’u onaylattı. TENAA’dan Mart ayında sertifikalandırılan cihaz, şimdi de 3C’den geçti. Listelemeye göre, telefon 67W hızlı şarj cihazı desteğine sahip olacak ve 5G bağlantısı sunacak.

Oppo PHF110’un TENAA’dan sızdırılan teknik özelliklerine bakılırsa, telefon 6,72 inç büyüklüğünde IPS LCD FHD+ ekran, sekiz çekirdekli işlemci, 8/12 GB RAM ve 128 GB – 512 GB depolama alanı ile gelecek. 5.000 mAh bataryası bulunan telefon, Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Ayrıca microSD kart yuvası ve yandaki parmak izi okuyucusu da olacak. Cihaz 165.54 x 75.98 x 8.3 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında olacak.

İki telefon esas olarak kamera bölümünde farklılık gösteriyor. A1’de 8 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kamera bulunurken, PHF110’un arkasında 16 megapiksel selfie kamerası ve 108 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu yer alıyor. Geri kalan özellikler her iki telefonda da aynı.

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Oppo’nun Çin’deki Reno serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ modellerinin Mayıs ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Reno 10 serisinin küresel piyasalara da kısa süre içinde gireceği öngörülüyor.

Oppo PHF110’un kesin lansman tarihi henüz bilinmiyor ancak modelin A1 serisine katılacağı düşünülüyor. Spesifikasyonları dikkate alındığında, cihaz orta segment için çok iyi bir telefon olabilir. 67W hızlı şarj desteği ve güncel özellikleriyle PHF110, özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekebilir.