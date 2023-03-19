Yakında küresel pazar tanıtımı yapılacak olan Redmi Note 12 serisi, yeni bir üyeye kavuşuyor. Seride şu anda Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro Plus 5G ve Çin’de Note 12 Pro Speed Edition yer alıyor. Xiaomi, bir süredir işlemcisiyle ortalığı karıştıran Redmi Note 12 Turbo modelini de bu ay içinde piyasaya süreceğini doğruladı!

Tanıtım Mart Ayı Sonunda!

Xiaomi, cihazın tanıtım tarihi hakkında kesin bir gün vermemiş. Ancak tanıtımın bu ay sonuna doğru olacağı düşünülüyor. Özellikleri ortaya çıkan cihaz, işlemcisiyle bir ilke imza atarak Qualcomm’un geçtiğmiz günlerde tanıttığı Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak.

Qualcomm’un bu hafta başında duyurduğu yonga seti 4nm üretim sürecine dayanıyor. Saat hızları olarak amiral gemilerine oldukça yakın değerler sunan bu işlemcide, 2.91GHz’de çalışan bir ana çekirdek bulunuyor. Bu ana çekirdeğe, 2.5GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 1.8GHz’de çalışan dört verimlilik çekirdeği eşlik ediyor.

Bu yonga setinde kullanılan grafik birimi ise Adreno 725 olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi yonga setlerine tam tabiriyle taş çıkartan Snapdragon 7+ Gen 2’nin yerini aldığı Snapdragon 7 Gen 1’den yaklaşık yüzde 50 daha güçlü olduğu iddia ediliyor. Ayrıca selefine kıyasla yüzde 13 daha verimli olduğu söyleniyor.

Her ne kadar Xiaomi yaklaşmakta olan Redmi Note 12 Turbo Note için cihazda kullanılacak işlemci dışında bir bilgi paylaşmasa da, akıllı telefonun diğer birçok özelliği zaten sızıntı haberlerinde yer almıştı. Buna göre, Note 12 Turbo’nun Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç boyutlu AMOLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ekranın 120Hz tazeleme hızı desteği sunmasının beklendiğini de söyleyelim.

Orta-üst seviyeye yeni bir soluk getirmesi beklenen telefonun, oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. Kamera özellikleriyle de üst seviyeye meydan okuyan telefonda üçlü kamera kurulumuna yer verileceği konuşuluyor.

Cihazda 50MP çözünürlüklü ana kameraya, 8MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makro sensörün eşlik etmesi bekleniyor. Redmi Note 12 Turbo’da kullanılacak kamera sensörleri ise gizemini koruyor.

12GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanı sunacağı söylenen akıllı telefonda, 5.500 mAh boyutlu devasa bir batarya kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın 67W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındırması bekleniyor.

Çin pazarında Redmi Note 12 Turbo adıyla, küresel pazarda ise POCO F5 adıyla boy göstermesi beklenen telefonun oldukça şaşırtıcı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 12 Turbo amiral gemilerini üzecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!