Redmi Note 12 Serisinin merakla beklenen ürünleri 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip Redmi Note 12 8.499 TL ve 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip Redmi Note 12 Pro ise 10.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tanıtıldı. Redmi Note 12 6 Nisan itibariyle, Redmi Note 12 Pro ise 16 Nisan itibariyle satışta olacak.

Redmi Note 12 Serisinin lansmanı ile Xiaomi, üst düzey akıllı telefon özelliklerini dünyada daha fazla kullanıcıya erişilebilir kılma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Marka ayrıca parlak ve net bir ekrana, çeşitli spor ve sağlık işlevlerine ve hassas çok sistemli GPS bağlantısına sahip şık ve yeni bir akıllı saat olan Redmi Watch 3 de duyurdu.

Redmi Note 12 Pro, 1/1,52 inç Samsung sensörün yanı sıra 9’u 1 arada piksel gruplama ve çift doğal ISO ile portre çekimlerinde doğal bir bokeh efekti oluşturmaya olanak tanıyan 2MP derinlik kamerasına sahip. Note 12 Pro, FilmCamera filtreleri ve ProCut özelliği ile yaratıcılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Kameralar tüm ışık koşullarında net görüntüler sunarken, keskin ve doğal görünümlü selfie’ler için 16MP ön kamera içeriyor.

Pro’da, akıcı kaydırma ve gecikmesiz geçişler için 120Hz ekran yenileme hızına sahip büyük bir 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Ayrıca birinci sınıf görsel ve işitsel deneyim için Dolby Vision ve Dolby Atmos ses teknolojisi desteği de sunuyor.

8GB+256GB depolama alanıyla gelen Redmi Note 12 Pro artık daha erişilebilir bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Snapdragon 732G ve 67W turbo şarj ile donatılan Redmi Note 12 Pro, kullanıcıların her yere gidebilmeleri, her şeyi yapabilmeleri ve hiçbir anı kaçırmamaları için sosyal medya etkinlikleri, fotoğrafçılık, video çekimi ve daha fazlası için kolayca uzun süreli kullanım sağlayan büyük bir 5.000mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip.

Serinin her bir üyesi kendi fiyat segmentinde beklentilerin ötesine geçiyor. Redmi Note 12 etkileyici performans ve gelişmiş eğlence deneyimi ile öne çıkıyor. Süper akıcı 120Hz AMOLED ekran kullanıcılara doğru renklere sahip çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. Snapdragon 685 Mobile Platform sayesinde işlemler akıcı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, gelişmiş güç verimliliği çoklu görevlerin kolayca yapılmasına olanak tanıyor. Redmi Note 12, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh (tip) uzun ömürlü pil özelliğine sahip.

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1,75 inç AMOLED ekrana sahip Redmi Watch 3, parlak güneş ışığı altında dahi okunabilirlik sağlayacak şekilde tasarlandı. NCVM teknolojisi kullanılarak çok parlak metal kaplama ile üretilen bu cihazın çerçevesi, Siyah ve Fildişi renk seçeneğiyle birinci sınıf bir görünüm ve his sunuyor. Ayrıca, kişisel moda zevkine ve tarzına hitap eden iki özel üretim kayış ve 200’den fazla yerleşik saat kadranı seçeneği bulunuyor.5

Dahili GPS ile donatılan ve 5ATM _x00056 su geçirmezlik derecesine sahip olan cihaz, beş ana uydu konumlandırma sistemi, kandaki oksijen, kalp atış hızı, uyku ve diğer sağlık izleme işlevlerinin yanı sıra otomatik olarak algılanan altı spor modu da dahil olmak üzere 121 spor moduna sahip. Normal kullanımda 12 güne7 varan güvenilir pil ömrü ile Redmi Watch 3, istikrarlı ve verimli bir performans sunuyor. Cihaz, tüm bu cazibesinin yanı sıra telefon görüşmelerinin Bluetooth üzerinden sorunsuz ve net bir şekilde yapılabilmesi için HD hoparlör ve gürültü önleyici mikrofona sahip. Redmi Watch 3, 1.999 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları ile çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

Redmi Buds 4 Pro, tasarım açısından küçük ve hafif olmasına rağmen benzersiz özelliklerle tasarlandı. Ay Beyazı ve Gece Siyahı olmak üzere iki renkte sunulan kulaklık başlıkları, toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 olarak derecelendirilmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar her ortamda sınırsız bir şekilde müzik dinleyebiliyor.

Redmi Buds Serisinin ilk 10mm+6mm çift sürücü sistemi ve Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses özelliğine sahip Redmi Buds 4 Pro, güçlü donanım ve yazılım özellikleriyle birlikte birinci sınıf ses kalitesi sunuyor. Kulaklıklar, gelişmiş LDAC ses kodeğini destekleyerek kullanıcıların Bluetooth üzerinden daha yüksek kaliteli kablosuz sesin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Daha fazla mod seçeneğine sahip dünya lideri ANC Redmi Buds 4 Pro, 30-3000Hz geniş frekans aralığıyla 4 ile 43dB’ye kadar hibrit aktif gürültü giderme (ANC) sunuyor, böylece rahatsız edici pek çok sesin önüne geçiliyor. Kullanıcılar, üç ANC seviyesinden (Hafif, Dengeli ve Derin modlar) birini seçerek ortam gürültüsünü algılayan ve en uygun gürültü giderme seviyesini seçen Uyarlamalı Modu kullanabiliyor.

Redmi Buds 4 Pro ayrıca, kullanıcılar çevreleriyle bağlantıda kalmak istediklerinde Normal Şeffaflık Moduna veya Gelişmiş Ses Moduna geçme esnekliği sağlıyor. Gelişmiş bir deneyim için dahili sürükleyici ses sistemi ile Redmi Buds 4 Pro, sesi kullanıcılara göre konumlandırabilir ve onlara gerçeğe yakın bir ses deneyimi sağlayabilir. Kullanıcıların içeriğin tadını çıkarmasına olanak tanıyarak onlara benzeri görülmemiş bir izleme deneyimi sunar.

Buds 4 Pro’nun tek bir şarjı, 9 saate kadar sürekli kullanımı destekler ve şarj kutusuyla eşleştirildiğinde toplam 36 saate kadar kullanım sağlar.

Redmi Smart Band 2, önceki nesline göre daha büyük 1.47” ekranla tasarlandı. Ekrandan arkaya 10 mm’den daha ince ve yalnızca 14.9 gram özelliklerle hazırlanan Band kullanıcılarına yokmuş hissiyatı veriyor. Daha fazla kişiselleştirme için, saatin kadranı 100’den fazla farklı görünümle özelleştirilebiliyor. Band sayesinde kandaki oksijen seviyesi gibi önemli ölçümleri izlemek için en son sensör teknolojisinden başlayarak bir antrenman sırasında gerçek zamanlı bilgilere erişebilir ve geçmiş verileri takip edebilir. Redmi Smart Band 2 ayrıca 30’dan fazla farklı spor moduyla her tür fitness tutkunu için özelleştirilebilir.

5ATM su geçirmezlik sayesinde antrenman sonrası duşta bile açık tutabilir. Dahası, pil ömrü açısından Redmi Smart Band 2, akıllı saatlerin maraton koşucusu olarak öne çıkıyor. Tek bir şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunan Redmi Smart Band 2, izleme deneyimini büyük ölçüde artıran 1,47 inç ekrana sahip. Redmi Smart Band 2’nin tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıysa 569 TL.