An itibariyle ünlü Redmi Note 12 serisindeki en yeni ürün, bu yıl Kasım ayında piyasaya sürülen Discovery Edition. Telefon, yalnızca 9 dakika içinde tamamen şarj olmasını sağlayan 210W şarj hızı başta olmak üzere birçok mükemmel özelliğe sahip. Yalnızca Discovery değil. 200MP kamera sensörü ile gelen Pro+ versiyon da serideki diğer amiral gemilerden. Ayrıca serideki cihazlar, bu dikkat çekici özelliklere rağmen rakiplerine kıyasla oldukça uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Bugün şirket, serinin yeni modeli Redmi Note 12 Pro Ultra cihazının 27 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini duyurdu. Redmi K60 etkinliği ile yeni cihazın çıkış tarihini birleştiren firma, yıldız ürününü yeni akıllı telefon serisi ile beraber tanıtacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Redmi Note 12 Pro Ultra Cihazının Muhtemel Özellikleri

Redmi Note 12 Pro Ultra Cihazının Muhtemel Özellikleri



İşlemci tarafından başlayacak olursak, yeni cihaz Qualcomm Snapdragon 778G yongasına sahip olacak. Genellikle popüler serideki telefonlar Dimensity işlemcilerini kullandı. Ancak adından da anlaşılacağı gibi, çok güçlü bir telefon olacak olan 12 Ultra, Qualcomm tarafından beslenecek. Ekran tarafında, düz bir OLED panel bizleri karşılayacak. Telefon yeni yılın taze renk seçenekleri ile gelecek. Yazılım boyutunda yeni cihaz, kutudan MIUI 14 sistemi ile çıkacak. Genel açıdan temel modellerle karşılaştırıldığında, yeni Redmi Note 12 Pro Ultra, yeni bir arayüz kullanacak ve MediaTek Dimensity 1080’i Qualcomm Snapdragon 778G çip ile değiştirecek. Bununla beraber orijinal 108MP Samsung S5KHM2 CMOS yerine HM6 sensörünü kullanacağına dair bazı iddialar da var. Teknoloji dünyasındaki genel kanı ise telefonun Note 12 Pro modeli ile büyük benzerlikler taşıyacağı.

Bilmeyenler için, serideki ana cihazlardan biri Redmi Note 12 Pro, MediaTek Dimensity 1080 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon. Ayrıca LPDDR4X bellek + UFS 2.2 flash depolama kombinasyonu ile geliyor. 5000mAh bataryası 67W flaş şarjı destekliyor. Dikkat çeken diğer özellikler arasında X eksenli doğrusal motor, kızılötesi uzaktan kumanda, 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler, çok işlevli NFC vb. yer alıyor. 27 Aralık’ta gelecek yeni versiyonun da bu özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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