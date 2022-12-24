27 Aralık 2022 tarihinde Redmi, Çin’de büyük bir lansman yapacak. Bu lansmanın asıl yıldızları Redmi K60 serisi ve Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

İlginizi çekebilir: Redmi K60 Pro Yakında Çıkacak ! İşte Beklenen Özellikler

Ancak Xiaomi ve Redmi’nin lansmanlarında ekosistem ürünü tanıtma huylarını unutmamak lazım. Çinli şirket, telefonlarının yanı sıra Redmi Watch 3, Redmi Band 2 ve Redmi Buds 4 Lite isimli ekosistem ürünlerini tanıtacağını da açıkladı.

Redmi 2023 isimli lansmanda Redmi Watch 3, Redmi Band 2 ve Redmi Buds 4 Lite cihazlarının da tanıtılacağı resmi posterde görülüyor.

Postere biraz dikkatli bakıldığında Redmi Watch 3’ün üstte yer aldığını görüyoruz. Akıllı saat yeşil bir kordon ile gösteriliyor. Cihazın sağ tarafında bir adet tuş görülürken sol tarafını göremiyoruz.

Posterin sağ alt kısmında ise Redmi Band 2 görülüyor. Akıllı bileklik pembemsi bir kordona sahip. Posterden cihazla ilgili başka bir detay görülmüyor.

Posterin en solunda ise Redmi Buds 4 Lite görülüyor. TWS kulaklık yeşil rengiyle gösteriliyor.

Ürünlerinin markasının Redmi olmasından mütevellit bu cihazların çok yüksek fiyat etiketli olmasını beklemiyoruz.