Geçen yılki Watch 2’nin halefi olan Redmi Watch 3 bugün Çin’de Redmi K60 serisi akıllı telefonla birlikte tanıtıldı.

Watch 3, yüzde 70’e varan ekran-gövde oranına ve 600 nit en yüksek parlaklığa, ve 1,75 inc AMOLED ekrana sahip. Ayrıca, şirkete göre 390 x 450 ultra yüksek çözünürlük, 60 Hz yüksek yenileme hızı ve net görüntü kalitesi için 341 PPI ile ekran kalitesi büyük ölçüde yükseltildi.

Redmi Watch 3 kullanımı rahat ve 37g kadar hafiftir. Saat ayrıca çeşitli stillerde veya temalarda 200’den fazla özelleştirilebilir saat kadranı içeriyor.

Bluetooth aramaları için Redmi Watch dahili bir mikrofon ve hoparlör içeriyor. Ayrıca 24 saat SOS fonksiyonuna sahiptir. Ek olarak, dahili bağımsız üst düzey GNSS çipi yüksek hassasiyetli kontrol özelliğine sahiptir ve Beidou BDS, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS vb. için destek sunuyor

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Redmi Watch 3 ayrıca 121’den fazla spor modunu destekler ve sağlık izleme söz konusu olduğunda, 24 saatlik kalp atış hızı, kalori, SpO2, derin uyku, basınç, nefes alma, bir kadının döngüsü vb. izleyebilir ve takip edebilir.

Pil ömrüne gelince, manyetik şarj ile 12 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Saat NFC, 5ATM su geçirmezlik, Sesle kontrol ve daha fazlasını destekliyor. Saat, Elegant siyah ve Ivory beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

İçindekiler Fiyat

Fiyat

Redmi Watch 3’ün fiyatı 499 yuan (71 ABD Dolar)