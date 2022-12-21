Redmi Note 12 serisinin Hindistan lansmanının 5 Ocak tarihinde yapılacağını sizlerle paylaşmıştık. Dün elimize geçen bir bilgiye göre bu lansmanda Redmi Note 12 5G’de tanıtılacak. Çinli şirket Redmi Note 12 5G’nin satışının Amazon üzerinden yapılacağını da doğruladı.

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İçindekiler Redmi Note 12 Teknik Özellikler

Redmi Note 12 Teknik Özellikler

Redmi Note 12 6.67 inçlik Oled bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Cihaz ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12’nin ön kamerası ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Redmi Note 12, Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 Pro 5000 mAh büyüklüğünde ve 33W hızlı şarjı destekleyen bir bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.