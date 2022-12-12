Xiaomi, Redmi Note 12 serisinin lansman tarihini az önce duyurdu. Şirket, akıllı telefon duyurusunu resmi olarak açıkladı.

Çinli teknoloji devi, bugün erken saatlerde lansman tarihini ve teaser’ı bir tweet ile paylaştı. Gönderiye bakıldığında, şirket yakında çıkacak olan Redmi Note 12 serisini 5 Ocak 2022’de piyasaya sürecek. Ayrıca, Redmi Note 12 Pro+ akıllı telefon modelinin arkasında 200 MP çözünürlükte büyük bir ana kamera bulunacağını da resmi olarak doğruladı.

Xiaomi, 5 Ocak’ta SuperNote etkinliğine ev sahipliği yapacak. Lansmanda tanıtılacak Redmi Note 12 serisine yakından göz atalım.

Redmi Note 12

Redmi Note 12 6.67 inçlik Oled bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Cihaz ikisi arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 48 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 fiyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12’nin ön kamerası ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Redmi Note 12, Snapdragon 4 Gen 1 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 Pro 5000 mAh büyüklüğünde ve 33W hızlı şarjı destekleyen bir bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Oled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Cihaz üçü arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 50 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP. Üçüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğünde makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekilebiliyor. OIS desteği de mevcut. Cihazın ön kamerası ise 16 MP çözünürlükte. Ön kamera ile de 1080p 60 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Redmi Note 12 Pro MediaTek Dimensity 1080 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Cihaz 5000 mAh büyüklüğünde 67W hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip.

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Oled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Redmi Note 12 Pro+ üçü arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 200 MP f1.65 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP. Üçüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğünde makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekilebiliyor. Cihazın OIS desteği de mevcut.

Redmi Note 12 Pro+ MediaTek Dimensity 1080 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 Pro+’ta 5000 mAh büyüklüğünde ve 120W hızlı şarjı destekleyen bir batarya kullanılmış.