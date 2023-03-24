Xiaomi’nin Redmi serisini duymayan yoktur. 2019 yılında Xiaomi’den ayrılıp ayrı bir marka olarak hayatına devam eden Redmi, özellikle Redmi Note serisi ile birlikte çok satıyor. Geldiğimiz noktada bugün Redmi Note serisinin yeni üyesi olacak olan Redmi Note 12 4G hakkında bazı resmi açıklamalar yapıldı.

Redmi Note 12 4G, ışıl ışıl yeni bir renk seçeneği ile birlikte gelecek. Bu renk seçeneği Redmi Note 12 serisinin diğer üyelerinde bulunmuyor.

Bunun yanı sıra akıllı telefonun bir takım teknik özellikleri de resmi olarak onaylandı. Xiaomi, Redmi Note 12 4G için hazırladığı bir web sitesinde akıllı telefonun 30 Mart tarihinde tanıtılacağını da açıkladı.

Siteye göre akıllı telefon Super AMOLED bir ekran paneline sahip olacak. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran hakkında resmi olmayan duyumlarda ise akıllı telefonun 6.67 inç büyüklükte olabileceği ve FHD+ çözünürlük sunabileceği söyleniyor.

Redmi Note 12 4G, kaputun altında Snapdragon 685 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti 4G destekli bir yonga seti. Xiaomi’nin web sitesindeki açıklamasına göre bu yonga setine 11 GB RAM eşlik edecek. Ancak söylemekte fayda var, bu RAM’in bir kısmı sanal RAM bir kısmı fiziki RAM. Snapdragon 685 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

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Kamera tarafında ise Xiaomi, Redmi Note 12 4G’nin 50 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip olacağını açıkladı.