Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisini tanıttı. Bugün sizlerle Redmi Note 12 Pro ile ondan bir önceki nesil olan Redmi Note 11 Pro’yu karşılaştıracağız. Başlayalım.

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İçindekiler Ekran

Batarya

Donanım

Kamera

Ekran

Redmi Note 11 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Amoled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

Redmi Note 12 ise 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte Oled bir ekrana sahip. Ekran yenileme hızı ise 120hz.

İki nesil arasında ki tek fark panel farkı. Redmi Note 12 Pro’da Oled panele geçilmiş.

Batarya

Batarya tarafında herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Her iki cihazda 5000 mAh büyüklüğünde 67W hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahip.

Donanım

Redmi Note 11 Pro, MediaTek Helio G96 ile birlikte geliyor. 12 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 Ghz ARM Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

Redmi Note 12 Pro ise MediaTek Dimensity 1080 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Xiaomi’nin geçtiğimiz sene ısınma problemleri ile başa çıkamadığı MediaTek Helio G96’yı bırakıp MediaTek Dimensity 1080’e geçmesi güzel olmuş. Biraz kişisel yorumumdan bahsedeceğim. Redmi Note 11 Pro’yu 2 hafta kadar kullanma imkanım olmuştu. Cihaz gerçekten çok ısınıyordu. Sebebi de açık: 12 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G96. Bu sebepten dolayı yeni nesil cihazda MediaTek Dimensity 1080 kullanılmasına sevindim.

Kamera

Redmi Note 11 Pro dördü arkada iki tanesi önde olmak üzere beş tane kameraya sahip. Ana kamera 108 MP f1.89 diyafram değerine sahip. İkinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP f2.2 fiyafram değerine sahip. Üçüncü arka kamera olan makro kamera 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Dördüncü ve son arka kamera olan bokeh kamerası ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 30 FPS ve 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 11 Pro’nun ön kamerası ise 16 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Redmi Note 12 Pro ise üçü arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip. Ana kamera 50 MP f1.88 diyafram değerine sahipken ikinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP. Üçüncü arka kamera ise 2 MP çözünürlüğünde makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekilebiliyor. Cihazın OIS desteği de mevcut.

Redmi Note 12 Pro’nun ön kamerası ise 16 MP çözünürlükte. Ön kamera ile de 1080p 60 FPS video çekilebildiğini görüyoruz.

Ancak atlanılmaması gereken bir şey var. Lens. Redmi Note 11 Pro’da Samsung Isocell HM2 lens kullanılırken Redmi Note 12 Pro’da Sony IMX 766 kullanılmış. Bunun dışında yeni nesil cihazın video yetenekleri çok geliştirilmiş.

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