Raporlara göre, Xiaomi, bütçe dostu Redmi Note 11 Pro 4G modeli için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesinin halka açık testlerine başladı. “V14.0.1.0.TGDEUXM” sürüm numarası ile yayınlanacak olan bu yeni güncelleme, bu ay içerisinde genel kullanıcılar için de kullanıma sunulacak.

Android 13 tabanlı MIUI 14, performansı artırmak için yeni bir Foton Motoru da dahil olmak üzere birçok görsel değişiklik ve özellik sunacak.

Xiaomi MIUI 14’ü ilk duyurduğunda performans, güç verimliliği ve depolama alanı kullanımını geliştirmeyi hedeflediğini belirtmişti. Yeni arayüzün Redmi Note 11 Pro için de aynı vaatleri gerçekleştireceği anlaşılıyor. Kullanıcılar yeni MIUI 14 ile cihazlarında akıcı bir kullanım deneyimi yaşayacaklar.

MIUI 14, amiral gemisi cep telefonlarının en düşük sistem ayak izi ve maksimum uygulama kaldırma ile birlikte, Xiaomi tarafından bir yıldır ince ayar yapılan bir foton motoru da içeriyor. Foton motorunu oluşturan üç teknoloji olan akıllı sahne tanıma, dinamik kaynak zamanlama ve kaynak hesaplama motoru teknolojileri, harici programların akıcılığını %88’e kadar artırabiliryor. Bu yeni sistem aynı zamanda büyük ölçüde güç tasarrufu sağlıyor.

MIUI 14, önceden yüklenmiş yazılımın rafine edilmesinin yanı sıra, tüm önceden yüklenmiş üçüncü taraf yazılımlara ek olarak silinebilen bazı Xiaomi sistem programlarını da içeriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda MIUI 14’ü kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!