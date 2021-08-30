Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?

Redmi Note 10S, işlemcisi itibariyle en güçlü yerli üretim akıllı telefon konumunda. Fakat güçlü bir işlemci, tercih edilen bir akıllı telefon olmak için tek başına en önemli kriter değil. Güçlü bir işlemcinin, yüksek hızlı depolama ünitesi ve yüksek tazeleme hızına sahip bir ekranla desteklenmesi şart. Redmi Note 10S, güçlü bir işlemci sunmayı başarsa da; kendi abisi Redmi Note 10 Pro’ya kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olmalıydı diye düşünüyoruz.

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İçindekiler Tasarım

Performans

Kamera

Ekran

Pil

Tasarım

Redmi Note 10 ailesinin bütün tasarım çizgilerini aynı şekilde barındıran Note 10S, oniks grisi adı verilen rengiyle şık bir tasarıma sahip olsa da; arka taraftaki parlak yüzeyi sayesinde parmak izini çabucak belli edebilen bir cihaz. Kamera çıkıntısıysa kullanıcıyı rahatsız etmeyecek düzeyde. Cihazda ana kameranın etrafı da gümüş, krom benzeri bir çerçeveyle kaplandığı için daha göz alıcı bir yapıya sahip. Ön tarafta nokta çentikli bir kamera mevcut. Parmak izi okuyucu da güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Cihazın ekran boyutuysa, 6.43 inç.

Performans

MediaTek Helio G95 gibi çok güçlü bir işlemciye sahip. Helio G95, Snapdragon 720G ve Snapdragon 732G’ye göre çok daha güçlü. Hatta PUBG’de HDR desteğine kadar çıkabiliyor. Fakat şunu da hatırlatalım ki Helio G95, 720G ve 732G’ye göre çok daha yüksek bir pil tüketimine sahip. Fakat bize kalırsa güç isteyen kullanıcı için Helio G95 yüksek pil tüketimine rağmen çok daha iyi bir seçenek. Bundan dolayı biz Helio G95’i rahatlıkla tavsiye edebiliyoruz.

Cihazda böylesine güçlü bir işlemci mevcutken UFS 2.2 kullanılması zaman zaman okuma ve yazma hızında depolama ünitesinin işlemci gücüne erişememesine sebep oluyor. Bu yüzden bizce UFS 2.2 yerine UFS 3.1 tercih edilmeliydi.

Kamera

Cihazda tercih edilen kamera, 64MP çözünürlüğe sahip. Buna ek olarak 2 MP derinlik sensörü, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera mevcut. Makro kamera performansı Note 10 Pro kadar başarılı olmasa da işinizi görebilecek düzeyde.

Ekran

6.43 inçlik boyutuyla zarif bir ekrana sahip olan cihaz, minimal bir tasarıma sahip. Yine de, 60 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekran yerine bize kalırsa en az 90 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekran sunulmalıydı. Bunun en önemli sebebi de yine işlemcinin 90 FPS’i destekleyebilecek güçte olması. Fakat yine de ekran, panel kalitesi olarak tatmin edici düzeyde. Öte yandan cihazda Hi-Res Audio destekli bir stereo hoparlör sunulması da izleme deneyimini geliştiriyor.

Pil

5.000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10S, 33W hızlı şarj desteğine de sahip. Böylelikle şarjınızın azaldığı durumlarda bile hızlı bir şekilde pilinizi doldurabilmeniz mümkün hale geliyor.

Cihazın eleştirdiğimiz noktalarını merak ediyorsanız da, sizler için hazırladığımız inceleme videosuna mutlaka göz atmanızı öneririz. Ek olarak birçok farklı detayı da videomuzda bulabilirsiniz.