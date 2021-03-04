Redmi Note 10 Pro Max Hindistan’da tanıtıldı!

Redmi Note 10 ailesinin global lansmanı öncesinde, cihazların Hindistan lansmanı gerçekleştirildi; Note 10 ailesine özel bütün detaylar ortaya çıktı. Gelin serinin amiral gemisi olan Redmi Note 10 Pro Max modelinin özelliklerine birlikte göz atalım.

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Redmi Note 10 Pro Max neler sunuyor?

Redmi Note 10 Pro Max, Samsung’un HM2 sensörüne sahip. Bu sensörde 108 megapiksel kamera sunan Redmi Note 10 Pro Max, klon fotoğraf gibi birçok kamera moduyla da desteklenmiş durumda. Ayrıca, yapılan bütün geliştirmelere rağmen cihaz, önceki nesillere göre %15 inceltilmiş durumda. Bu sayede Xiaomi’nin artık cihazları ince tutmaya önem vermeye başladığını bir kez daha görmüş olduk. Ana kameraya ek olarak; 5 megapiksel süper makro ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü de cihazda mevcut. Ön taraftaysa, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera var.

Bizce cihazın kullanıcıları şok eden özelliklerinden biri; kullanılan ekran paneli. Redmi, ekran panelini belirlemeden önce, sosyal medya üzerinden bir anket gerçekleştirmişti. Ankette kullanıcılara, “120 Hz IPS LCD mi yoksa AMOLED panel mi tercih edersiniz?” diye soran Redmi, anket sonuçlarını da Hindistan lansmanında paylaştı. Sonuçlara göre, büyük bir çoğunluk oyunu AMOLED panelden yana kullandı. Bunun akabinde, lansmanı izleyen çoğu kişi 60 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel beklerken; Redmi insanları şaşırtarak, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir AMOLED panel sunulacağını belirtti. Ayrıca kullanılan bu panel, 1.200 nit gibi yüksek parlaklık değerlerine de çıkabiliyor.

Devasa bataryasına rağmen Redmi Note 10 Pro Max, 200 gramın altında kalmayı başarabilmiş

Artık akıllı telefonlarda psikolojik sınır olarak gördüğümüz ağırlık değeri yaklaşık olarak 200 gram. Note 10 Pro Max de, 192 gramlık ağırlığıyla bu psikolojik sınırın altında kalmayı başarabilmiş. Cihazda kullanılan batarya ise, 5.020 mAh’lik bir kapasiteye sahip. Bu kadar büyük bir bataryaya rağmen cihazın 192 gramlık ağırlık yakalayabilmesi de; takdire değer. Bu batarya, şarj tarafında da 33W hızlı şarjla desteklenmiş durumda ve Redmi’nin belirttiği üzere cihazı 74 dakikada tam şarja ulaştırabilmek mümkün.

Cihaz, hangi işlemciye sahip

Redmi Note 10 Pro Max, Qualcomm’un Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. 720G’nin güncellenip geliştirilmiş versiyonu olan 732G, akıllı telefonuyla oyun oynayan kullanıcılar için iyi bir tercih. Snapdragon 732G, güç tüketimi ve performans arasında güzel bir balansa sahip. Hatta birçok kullanıcı Snapdragon 732G’yi Poco’nun X3 NFC modelinden hatırlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Hindistan fiyatları açıklanan cihazın 6 GB ram ve 64 GB depolamaya sahip olan baz modelinin fiyatı, 18.999 rupi yani yaklaşık 1.950 TL olarak açıklanmış durumda. Serinin en üst opsiyonu olan ve 8 GB ram ve 128 GB dahili depolamayla sunulan model de; Hindistan’da 21.999 rupiye (yaklaşık olarak 2.270 TL) satılacak.