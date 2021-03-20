Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Pro dayanıklılık testinde kırıldı!
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Redmi Note 10 Pro, kısa süre sonra ülkemizde de satışa çıkacak. Telefonun ortaya çıkan dayanıklılık testi ise adeta tarihin tekerrür ettiğini gösteriyor!
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Redmi Note 10 Pro, dayanıklılık testinde “parça parça” oldu!
Gupta Information Systems adlı bir YouTube kanalı, Hindistan’da Note 10 Pro Max adıyla satılan telefonu dayanıklılık testinden geçirdi. İlk olarak 5 dakika boyunca su dolu bir kabın içerisinde bekletilen telefon, kurutulduktan sonra sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Telefonun suya karşı herhangi bir dayanıklılık sertifikası bulunmadığını hatırlatalım. Gorilla Glass 5 sayesinde çizilme testinden de başarıyla geçen cihaz, bu noktadan sonra şaşırtmaya başladı.
Seramik zemine ekranı dönük şekilde düşürülen Note 10 Pro’un ekranında birkaç çatlak oluştu. Cihazın arka yüzeyi ise uzun uğraşlar sonucu kulak hizasından düşürülünce zarar gördü. Fakat finaldeki bükülme testi deyim yerindeyse bütün bu olanları unutturuyor. Plastik gövdesine küçük bir basınç uygulanan Redmi Note 10 Pro, arka kamera hizasından kırılmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere markanın geçmiş modellerinden Xiaomi Mi 5 de benzer şekilde ikiye ayrılmıştı.
Günümüzdeki telefonların pek çoğunun gövdesi metal takviyeli olduğu için bu tarz sorunlar görülmüyor. Redmi Note 10 serisi her ne kadar bütçe telefonu olsa da kırılma gibi ciddi bir sorunun yaşanmaması gerekiyor. Bu nedenle Redmi Note 10 Pro modelindeki kırılma sorunu akıllara ister istemez bazı sorular getiriyor. Son olarak serinin kısa bir süre sonra ülkemize gelmesini beklendiğimizi de belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro, en büyük kamera sensörüne sahip telefon olacak!
Bugün Ice Universe tarafından yapılan son paylaşıma göre Samsung ISOCELL GN2, bu yılın en büyük mobil kamera sensörü olacak. Ayrıca Ice Universe, Samsung ISOCELL GN2‘nin “benzeri görülmemiş bir deneyim” sunacağını da belirtti. Bu ay sonunda yeni kamera sensörünü Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonunda göreceğimizi de sözlerine ekledi. Bununla birlikte bu telefon, 30 Mart’ta piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi 11 Pro olacak.
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Xiaomi Mi 11 Pro, yeni sensörü kullanan ilk cihaz mı olacak?
Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung’un ISOCELL GN2 sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak. Bu sensör, 1/1.12 inçlik optik boyutu ile ilgileri üzerine çekti. Bununla birlikte, söylentilere göre Sony IMX800 sensörü ise dünyanın ilk 1 inçlik sensörü olacak. Bu sensör, Huawei P50 serisi ile birlikte ilk kez bir mobil cihazda kullanılmış olacak. Günümüzde ise kullanılan en büyük optik sensör 1/1.18 inç boyutunda.
Samsung ISOCELL GN2 sensörü, ay sonunda Mi 11 Pro ile birlikte gelecek. Ardından mayıs ayında tanıtılması beklenen Huawei P50 serisi ile birlikte Huawei yeniden en büyük sensöre sahip telefon ünvanını eline alacak. Ice Universe, Samsung‘un ISOCELL GN1 sensörünün tanıtım tarihini doğru hesaplamıştı. Ayrıca “şelale ekranlı” telefonların çıkışını da önceden kullanıcılarla paylaşmıştı. Bu nedenle yapılan bu sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin ekran özellikleri belli oldu!
Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçtik. Mobil oyun odaklı akıllı telefon serisinin üyelerinin ekran özellikleri ortaya çıktı.
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Black Shark 4 modellerinin ekran özellikleri detaylandı!
Xiaomi oyunculara özel akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasının hemen hemen her seviyesinde rekabet eden firma, bu piyasada da var olmaya devam etmek istiyor. Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri ile alakalı bilgiler ortaya çıktı. Serinin tüm üyelerinin ekran özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon serisi 6.67 inçlik 144 Hz ekran ile piyasaya çıkacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon serisinin ekranında yer alacak panel henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin en azından Pro modeli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak baz model için ortaya çıkan bir bilgi ne yazık ki yok. Akıllı telefon serisi kullanıcılarını Snapdragon 888 ile karşılayacak. Ayrıca seride 4500 mAh batarya ve 120 Hz hızlı şarj desteği yer alacak. Pro modelin 8/12 GB RAM kapasitelerine sahip olacağı ortaya çıktı. Öte yandan baz modelinde benzer rakamlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Black Shark 4 beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 Pro, tüm teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Vietnam e-ticaret platformu olan Shopee‘deki resmi Xiaomi mağazası, Poco X3 Pro‘nun tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Pocophone F1‘in halefi olarak nitelendirilen cihaz, amiral gemisi düzeyindeki özellikleri uygun fiyata sunmayı hedefliyor.
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Poco X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco X3 Pro, 6.67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu ekran, Gorilla Glass 6 koruması ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Listede, cihazın yoğun kullanım sırasında serin tutulması için geliştirilen LiquidCool Technology 1.0 Plus ile geleceği de belirtiliyor. Günümüzde çoğu üretici artık yeni nesil akıllı telefonlarını 5G bağlantısı ile piyasaya çıkarıyor. Bununla birlikte Poco X3 Pro‘da yalnızca 4G modem mevcut.
Poco X3 Pro, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte, microSD kart ile bu depolama alanı 1 TB’a kadar çıkabiliyor. Telefonun 48 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Bu ana kameraya, 8+2+2’lik henüz özellikleri bilinmeyen üç adet kamera eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. X3 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh batarya ile gelecek. Bununla birlikte bu batarya, MIUI 12 ile optimize bir şekilde çalışacak. Son olarak, cihazın çift hoparlörü, NFC ve Bluetooth 5 desteği bulunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun en güçlü modeli, 350$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca RAM ve depolama alanı düşük olan standart model ise 300$ üzerinden satışa başlayacak. Poco X3 Pro, 27 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 3 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
Xiaomi Mi 11 Pro, en büyük kamera sensörüne sahip telefon olacak!
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