Redmi Note 10 Pro dayanıklılık testinde kırıldı!

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Redmi Note 10 Pro, kısa süre sonra ülkemizde de satışa çıkacak. Telefonun ortaya çıkan dayanıklılık testi ise adeta tarihin tekerrür ettiğini gösteriyor!

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Redmi Note 10 Pro, dayanıklılık testinde “parça parça” oldu!

Gupta Information Systems adlı bir YouTube kanalı, Hindistan’da Note 10 Pro Max adıyla satılan telefonu dayanıklılık testinden geçirdi. İlk olarak 5 dakika boyunca su dolu bir kabın içerisinde bekletilen telefon, kurutulduktan sonra sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Telefonun suya karşı herhangi bir dayanıklılık sertifikası bulunmadığını hatırlatalım. Gorilla Glass 5 sayesinde çizilme testinden de başarıyla geçen cihaz, bu noktadan sonra şaşırtmaya başladı.

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Seramik zemine ekranı dönük şekilde düşürülen Note 10 Pro’un ekranında birkaç çatlak oluştu. Cihazın arka yüzeyi ise uzun uğraşlar sonucu kulak hizasından düşürülünce zarar gördü. Fakat finaldeki bükülme testi deyim yerindeyse bütün bu olanları unutturuyor. Plastik gövdesine küçük bir basınç uygulanan Redmi Note 10 Pro, arka kamera hizasından kırılmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere markanın geçmiş modellerinden Xiaomi Mi 5 de benzer şekilde ikiye ayrılmıştı.

Günümüzdeki telefonların pek çoğunun gövdesi metal takviyeli olduğu için bu tarz sorunlar görülmüyor. Redmi Note 10 serisi her ne kadar bütçe telefonu olsa da kırılma gibi ciddi bir sorunun yaşanmaması gerekiyor. Bu nedenle Redmi Note 10 Pro modelindeki kırılma sorunu akıllara ister istemez bazı sorular getiriyor. Son olarak serinin kısa bir süre sonra ülkemize gelmesini beklendiğimizi de belirtelim.

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