Redmi Note 10 Pro 5G modeli için ilk belirtiler ortaya çıktı!

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Redmi Note 10 Pro 5G modeli için yeni detaylar ortaya çıktı. Xiaomi görünüşe göre seriye bir de 5G özellikli model getirmek istiyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefon serisinin 5G‘li bir versiyona sahip olması pek de sürpriz değil. Xiaomi‘nin akıllı telefon rekabetinde özellikle orta seviye yarışında daha iyi bir izlenim bırakmak isteyebileceği aşikar. Zira akıllı telefonun olası posterleri ortaya çıktı. Görünüşe göre 5G özellikli cihaz Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak.

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Redmi Note 10 Pro ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!

Akıllı telefon rekabetinde yarış kıyasıya devam ediyor. Her ne kadar amiral gemisi telefonlar ön planda olsa da alt seviyelerde rekabet oldukça sert geçiyor. Birçok firma orta ve giriş seviyelerinde artık kendi ürünlerine rakipler çıkararak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Özellikle 5G‘nin de yaygınlaşması ile birlikte firmalar serilerini genişletmeye başladı. Bu firmalardan biri de tabi ki kuşkusuz Xiaomi. Redmi Note 10 serisi ile fiyat performans konusunda önemli bir yere sahip olan firma, şimdi de 5G özellikli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın Redmi Note 10 Pro 5G modeli için planladığı olası 5G özellikli versiyon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Twitter üzerinden yapılan sızıntı ile birlikte cihazın posterleri görüldü. Henüz teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon ile alakalı en kesin bilgi, kullanacağı işlemci ile alakalı. Zira posterde yer alan ibareye göre akıllı telefon Qualcomm yapımı bir işlemciye sahip olacak.

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Sızıntı ile ortaya çıkan posterdeki cihazın Redmi Note 10 Pro olmadığını söylemek biraz yanlış olur. Zira akıllı telefon oldukça Note 10 Pro modeline benzemekte. RedmiNote10Pro modelinin 4G‘li versiyonunda bilindiği üzere Snapdragon 732 işlemcisi yer alıyordu. Firmanın 5G özellikli versiyonunda da Snapdragon 750‘yi kullanacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili en güçlü kanıt ise Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Zira Mi 11 Lite 5G modelinde Snapdragon 780 işlemcisi yer alıyordu. Firmanın aynı işlemciye Redmi Note 10 Pro 5G modelinde yer vermesi sürpriz olacaktır. Çünkü olası Snapdragon 780‘li model, Mi 11 Lite 5G‘nin satışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Xiaomi‘nin bu tarz bir hata yapması pek olası değil. Henüz dedikodu aşamasında olan akıllı telefonun geri kalan teknik özelliklerinin 4G‘li model ile aynı olacağı iddia ediliyor. Ancak bu işin tersi de mümkün.

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Olası Redmi Note 10 Pro 5G teknik özellikleri!

Snapdragon 750 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun, 4G özellikli modelinden çok da farklı olmayacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 6.67 inçlik ekrana sahip olabilir. Bununla birlikte firma yeni modelinde de ekran yenileme hızını yüksek tutmak isteyecektir. 4G özellikli Redmi Note 10 Pro modeli 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahipti. Öte yandan Xiaomi 5G özellikli model ile birlikte 108 MP‘lik kamera lensini de tutmak isteyecektir. Zira 4G özellikli model kamerası nedeniyle oldukça dikkat çekmeyi başarmıştı. Tüm bu iddiaların yanı sıra akıllı telefonun 6/8 GB RAM kapasitesine sahip olması da sürpriz olmaz. Ayrıca depolama alanı kısmında da en az 128 GB‘lık seçeneklerin karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Her ne kadar 4G özellikli model ile 5G‘li Note 10 Pro‘nun aynı olacağı iddia edilse de, firmanın Note 10 modelinde yaptığı değişiklikler de kara karıştırıyor. Zira Redmi Note 10 ile Note 10 5G arasında pek çok farklılık dikkat çekiyor. Hatta iki cihazın neredeyse isimleri dışında benzerlikleri bulunmamakta. Akıllı telefon ile alakalı iddialar ve sızıntılar dışında fazla bir detayı ortaya çıkmadı. Ancak ilerleyen günlerde daha çok içerik ile bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ile alakalı herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte cihaz ile alakalı fiyat tahmininde bulunmak da oldukça güç. Coivd-19 nedeniyle 5G’nin teknik aksaklıklara uğradığı şu günlerde bakalım firma nasıl bir hamle yapacak. Akıllı telefonun orta seviyede güçlü bir aday olması oldukça muhtemel. Bakalım firma yeni cihazı ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.