Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Pro 5G modeli için ilk belirtiler ortaya çıktı!
Redmi Note 10 Pro 5G modeli için yeni detaylar ortaya çıktı. Xiaomi görünüşe göre seriye bir de 5G özellikli model getirmek istiyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefon serisinin 5G‘li bir versiyona sahip olması pek de sürpriz değil. Xiaomi‘nin akıllı telefon rekabetinde özellikle orta seviye yarışında daha iyi bir izlenim bırakmak isteyebileceği aşikar. Zira akıllı telefonun olası posterleri ortaya çıktı. Görünüşe göre 5G özellikli cihaz Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak.
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Redmi Note 10 Pro ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Akıllı telefon rekabetinde yarış kıyasıya devam ediyor. Her ne kadar amiral gemisi telefonlar ön planda olsa da alt seviyelerde rekabet oldukça sert geçiyor. Birçok firma orta ve giriş seviyelerinde artık kendi ürünlerine rakipler çıkararak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Özellikle 5G‘nin de yaygınlaşması ile birlikte firmalar serilerini genişletmeye başladı. Bu firmalardan biri de tabi ki kuşkusuz Xiaomi. Redmi Note 10 serisi ile fiyat performans konusunda önemli bir yere sahip olan firma, şimdi de 5G özellikli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın Redmi Note 10 Pro 5G modeli için planladığı olası 5G özellikli versiyon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Twitter üzerinden yapılan sızıntı ile birlikte cihazın posterleri görüldü. Henüz teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon ile alakalı en kesin bilgi, kullanacağı işlemci ile alakalı. Zira posterde yer alan ibareye göre akıllı telefon Qualcomm yapımı bir işlemciye sahip olacak.
Sızıntı ile ortaya çıkan posterdeki cihazın Redmi Note 10 Pro olmadığını söylemek biraz yanlış olur. Zira akıllı telefon oldukça Note 10 Pro modeline benzemekte. RedmiNote10Pro modelinin 4G‘li versiyonunda bilindiği üzere Snapdragon 732 işlemcisi yer alıyordu. Firmanın 5G özellikli versiyonunda da Snapdragon 750‘yi kullanacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili en güçlü kanıt ise Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Zira Mi 11 Lite 5G modelinde Snapdragon 780 işlemcisi yer alıyordu. Firmanın aynı işlemciye Redmi Note 10 Pro 5G modelinde yer vermesi sürpriz olacaktır. Çünkü olası Snapdragon 780‘li model, Mi 11 Lite 5G‘nin satışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Xiaomi‘nin bu tarz bir hata yapması pek olası değil. Henüz dedikodu aşamasında olan akıllı telefonun geri kalan teknik özelliklerinin 4G‘li model ile aynı olacağı iddia ediliyor. Ancak bu işin tersi de mümkün.
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Olası Redmi Note 10 Pro 5G teknik özellikleri!
Snapdragon 750 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun, 4G özellikli modelinden çok da farklı olmayacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 6.67 inçlik ekrana sahip olabilir. Bununla birlikte firma yeni modelinde de ekran yenileme hızını yüksek tutmak isteyecektir. 4G özellikli Redmi Note 10 Pro modeli 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahipti. Öte yandan Xiaomi 5G özellikli model ile birlikte 108 MP‘lik kamera lensini de tutmak isteyecektir. Zira 4G özellikli model kamerası nedeniyle oldukça dikkat çekmeyi başarmıştı. Tüm bu iddiaların yanı sıra akıllı telefonun 6/8 GB RAM kapasitesine sahip olması da sürpriz olmaz. Ayrıca depolama alanı kısmında da en az 128 GB‘lık seçeneklerin karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Her ne kadar 4G özellikli model ile 5G‘li Note 10 Pro‘nun aynı olacağı iddia edilse de, firmanın Note 10 modelinde yaptığı değişiklikler de kara karıştırıyor. Zira Redmi Note 10 ile Note 10 5G arasında pek çok farklılık dikkat çekiyor. Hatta iki cihazın neredeyse isimleri dışında benzerlikleri bulunmamakta. Akıllı telefon ile alakalı iddialar ve sızıntılar dışında fazla bir detayı ortaya çıkmadı. Ancak ilerleyen günlerde daha çok içerik ile bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ile alakalı herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte cihaz ile alakalı fiyat tahmininde bulunmak da oldukça güç. Coivd-19 nedeniyle 5G’nin teknik aksaklıklara uğradığı şu günlerde bakalım firma nasıl bir hamle yapacak. Akıllı telefonun orta seviyede güçlü bir aday olması oldukça muhtemel. Bakalım firma yeni cihazı ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera ile gelebilir!
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile alakalı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasının öncü iki serisi, yeni üyeleri ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Bazı teknik detayları daha önceden ortaya çıkan iki cihazın tasarım detaylarını içeren yeni bir sızıntı daha oldu. Weibo üzerinden gerçekleştirilen sızıntılar ile birlikte iki cihazın, renk seçenekleri ve genel hatları belli oldu. Buna göre Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak gibi gözüküyor.
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Galaxy Z Fold3 ekran altı kamerayla mı geliyor?
Samsung katlanan ekranlı akıllı telefon konusunda yatırım yapmayı sürdürüyor. Güney Kore devi yakında iki yeni katlanan ekranlı cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Rekabette önemli bir yere sahip olan firma, daha da güçlü bir konuma gelmek istiyor. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini geliştiren teknoloji devi, farklı ihtiyaçlara uygun iki farklı model geliştiriyor. Geri sayıma geçilen yeni cihazlar ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lansmanına kısa süre kala iki katlanan ekranlı cihazın da tasarım detayları ortaya çıktı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Ice Universe hesabı, bu kez de Weibo üzerinden Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini hayranlarına gösterdi. Cihazların tasarımları belli olurken bazı detaylar bir önceki nesillere göre oldukça değişmişe benziyor. Özellikle Galaxy Z Fold3 modeli önemli bir özelliğe sahip olacak gibi. Ayrıca tasarımları ortaya çıkan cihazların renk seçeneklerine de ilk kez göz atma fırsatını yakaladık.
Sızıntısı yapılan cihazlardan biri olan Galaxy Z Fold3 ile başlayacak olursak, katlanan ekranlı model devrim niteliğinde bir özellik ile piyasaya çıkabilir. Sızıntı yapılan görsellerde yer alan bazı ifadeler gündemde bomba etkisi yarattı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran altı kamera teknolojisine resmen yer verecek. Zira bir görselde ekran altı kameraları katlanabilir ilk cihaz ibaresi dikkat çekiyor. Bu sayede firma bu teknolojiyi ilk kez kullanma fırsatına da sahip olabilir. Bununla birlikte merakla beklenen cihaz, içe katlamalı yapısı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre dış ekranı küçülen katlanan ekranlı cihaz, dışta delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte katlanan ekranlı modelin ekran yenileme hızı da 120 Hz olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca cihaz S-Pen desteği ile birlikte 90 derecelik açıda sabit durabilme özelliğine de sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar not alırken daha rahat bir deneyim yaşayacaklar.
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Galaxy Z Flip 3 modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı!
Katlanan ekranlı bir diğer Samsung ürünü olan Galaxy Z Flip 3 ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 3 modeline nazaran akıllı telefon rekabetine dahil olan cihazın tasarım detayları aynı şekilde belli oldu. Akıllı telefon arka kamera modülü ve ikinci ekranın yeri açısından bizlere Google Pixel modellerini anımsatıyor. İki adet arka kamerası bulunan akıllı telefonun, ikinci ekranının boyutunda da bir büyüme dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus cam ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde yer alacak. Katlanan ekranlı akıllı telefon gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte ekran detayları belli olmayan akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler ise sırasıyla siyah, beyaz, yeşil ve mor olacak.
İki katlanan ekranlı cihaz da dikey arka kamera kurulumuna sahip olacak. Galaxy Z Fold 3 üçlü arka kamera kurulumu ve bir adet de ön kamera ile piyasaya çıkacak. İki cihazın da kamera özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Ayrıca Galaxy Z Fold 3 modeli, Galaxy Z Flip 3 modeli ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Modada karşılığı olan cihazlar için Samsung, iki tonlu bir renk anlayışı tercih etmiş. Merakla beklenen cihazların yaza doğru tanıtılacağı iddia ediliyor. Sızdırılan reklam görüntüleri sayesinde cihazlar ile alakalı beklentiler de oldukça arttı. Bakalım firma katlanan ekranlı iki cihazı ile de piyasadaki yerini sağlama almayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 6 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!
OPPO‘nun yeni akıllı telefon modellerini barındıran OPPO Reno 6 Serisi‘nin çıkış tarihi sızdırıldı. İşte OPPO Reno 6 modellerinin tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri..
OPPO kısa süre önce Reno 5 Serisi ile karşmıza çıkmıştı. Ülkemizde son bir hafta içerisinde görülen Reno 5 modelinin kutu açılışı bile henüz yeni yapıldı. Ancak OPPO hızlı davranarak yeni serisi Reno 6’nın çalışmalarını tamamlamış gibi gözüküyor. Çünkü gelen sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi yakın bir tarihte tanıtılacak.
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Yaklaşık 4 ay önce Çin’de tanıtılan OPPO Reno 5 Serisi gerçekten beklenilen bir model olmuştu. Özellikle Reno 4 modelleri ile dikkat çeken OPPO’nun yeni serisi gerçekten merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde 4999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Reno 5 tüm özellikleri ile ilgi çekici bir model olduğunu kanıtlamıştı. Ancak OPPO, Reno 5 modellerinin yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen yeni serisini hazırladı bile. Gelin OPPO Reno 6 Serisi‘nin detaylarına bakalım.
Reno 6 Serisi Mayıs 2021’de tanıtılabilir!
Çin’den gelen sızıntılara göre OPPO, Mayıs ayı içerisinde bir lansman düzenlemeyi planlıyor. Bu lansmanda bir veya daha fazla akıllı TV modeli tanıtmayı planlayan OPPO, sürpriz modellerle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Keza sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi‘nin bu lansmanda tanıtılacağı söyleniliyor.
Tam olarak 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan lansmanda büyük ihtimalle OPPO Reno 6 Serisi modellerinin tüm özellikleri ortaya dökülecek. Ancak şimdiden bilinen bazı detaylar mevcut. Gelin OPPO Reno 6 Serisi’nin özelliklerine göz atalım.
OPPO Reno 6 modellerinin özellikleri!
OPPO Reno 6 Serisi karşımıza üç farklı model ile çıkıyor. OPPO Reno 6, OPPO Reno 6 Pro ve OPPO Reno 6 Pro Plus olarak adlandırılacak olan yeni modeller gerçekten yüksek özellikler taşıyor diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre Reno 6 modelinin Dimensity 1200 yonga setine sahip olacağı biliniyor. 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek olan Reno 6, 4500mAh‘lik bir pili de üzerinde taşıyacak. Ve 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.
Reno 6 Pro modeline baktığımızda ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 870 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Yine bu model de 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve 4500mAh‘lik batarya ile gelecek. Tabi bu cihazda da 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunulacak.
Serinin en güçlü modeline baktığımızda ise karşımıza Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 5G destekli OPPO Reno 6 Pro Plus, diğer modellerden farklı olarak 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Ancak batarya tarafında diğer modellerde de olduğu gibi 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bir pil taşıyor.
OPPO Reno 6 Serisi hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. OPPO Reno5 modellerinin yeni yeni görülmesine aldırış etmeyerek yeni bir seriyi karşımıza çıkarmayı planlıyor. Aşağıya sizler için Reno 5’in teknik özelliklerini bıraktık. Sizce OPPO Reno 5 ve Reno 6 modelleri arasında ciddi farklar olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım gerçekten OPPO Reno 6 Serisi gerçekten 22 Mayıs’ta tanıtılacak mı?
Oppo Reno 5’in teknik özellikleri!
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 44 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50, tasarımı ve teknik özellikleriyle yeniden görüntülendi!
Popüler bir sızıntı kaynağı, Huawei’nin henüz piyasaya sürülmeyen yeni amiral gemisi modeli P50 hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı. Sızıntı, bu yıl haziran ayında çıkmasını beklediğimiz serinin taban modelinin prototipini fotoğraflarıyla birlikte gösteriyor. Amiral gemisi segmentte olan ve Huawei fanları tarafından beklenen modelin tasarım ve teknik özellikleri de sızıntıda detaylandırıldı.
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Huawei P50 hakkında neler biliyoruz?
Digital Chat Station, Huawei P50 serisinin çarpıcı detaylarını ve prototip fotoğraflarını paylaşmıştı. Paylaşılan detaylar, tasarım, kamera kurulumu, işletim sistemi ve modelin diğer birkaç özelliğini içeriyordu. Popüler bir konsept yaratıcısı olan HoiNDI, yaptığı takip analizi sonucunda P50 serisinin rendarlarını ortaya çıkardı. P50 ile ilgili daha önceki bazı sızıntılar, cihazın Kirin 9000 yonga seti, güçlü pil ömrü, hızlı şarj özellikleri ve 6.3 inçlik ekran ile geleceğini gösteriyordu. Ayrıca Huawei P50’nin P50 serisinin temel modeli olacağını tahmin ediyoruz. Ancak ilerleyen tarihlerde bir Lite modelin çıkması da muhtemel gözüküyor.
Bugün ortaya çıkan sızıntılarda, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı. Kaynağa göre HarmonyOS, ABD ambargosu sonrasında Huawei’nin temel odak noktası haline geldi. Bu yıl ise yeni işletim sisteminin testlerde sona gelmesi nedeniyle bu alandaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen P50 serisi telefonlar, HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihazlar olacak.
P50’nin prototip fotoğrafları, cihazın merkez delikli selfie kamerası tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca prototipe göre telefonun silindirik bir kamera dizilimi mevcut. Bu kamera dizilimi dört adet kamera içeriyor. Bununla birlikte kamera sistemi, LED flaş teknolojisinden de destek alıyor. Huawei P50’nin fiyatı hakkında henüz hiçbir detay yok. Ayrıca hala birkaç detay ve özellik bilgisi eksik. Sızan bu fotoğrafların ve renderların kesin bir şekilde P50 serisine ait olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha kesin bilgiler duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Huawei P40 ve P40 Pro’nun teknik özellikleri
Huawei P40:
- Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı
- 8 MP f/2.4 3x optik zoom telefoto
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör
- Batarya: 3.800 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
Huawei P40 Pro:
- Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB – 256 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 40 MP f/1.8 ultra geniş açılı,
- 12 MP f/3.4 5x optik zoom telefoto, OIS
- 3B derinlik sensörü
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı
- Batarya: 4200 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
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