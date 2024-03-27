Xiaomi‘nin geçmişte başarılı modellerinden biri olan Redmi Note 10 Pro, kullanıcıların gözdesi olmuştu. Ancak teknolojinin hızlı gelişimi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, cihazın artık eskiyip yerini yenilere bırakması kaçınılmaz hale geldi. 2024 yılında geldiğimizde, Xiaomi’nin Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max için güncelleme desteğini sonlandırma kararıyla bir dönemin sona erdiğini görüyoruz. Bu haber, Xiaomi’nin ürün gamını güncelleme ve iyileştirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

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Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max modelleri, artık “End of Life” (EOS) listesine dahil edildi. Bu kararla birlikte, bu modeller artık herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacaklar. Özellikle Redmi Note 10 Pro Max’in Hindistan’da yaşanan anakart sorunları nedeniyle uzun süredir güncelleme alamadığı biliniyor. Bu durum, Xiaomi’nin bu modellere olan desteğini azalttığına işaret ediyor.

Xiaomi’nin bu kararı, kullanıcıların dikkatini güvenlik açıklarına çekiyor. Artık bu modeller için resmi destek sona erdiği için, güvenlik güncellemeleri alamayacaklar. Bu da, kullanıcıların daha güvenilir bir deneyim için yeni nesil Xiaomi, Redmi veya POCO modellerine geçiş yapmalarını öneriyor.

Gelecekte, Xiaomi’nin EOS listesine başka modeller ekleyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, güvenlik güncellemelerinden mahrum kalmamak için kullanıcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Xiaomi’nin sürekli olarak yeni modeller sunmasıyla, kullanıcılar daha güncel ve güvenli bir deneyim elde etmek için tercihlerini güncellemeye yönlendirilebilirler.