Video
REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
Redmi Note 10 5G modeli de nihayet Türkiye’ye geldi. Yarın yapılacak lansman öncesi biz de kutu açılımını yaparak telefona göz atıyoruz.
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REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
Lansman için; https://youtu.be/z0O-EPKFbA0
Redmi Note 10 5G özellikleri
Boyut: 161.8 x 75.3 x 8.9 mm
Ağırlık: 190 graö
Ekran: 6,5 inç FHD+ IPS 90 Hz
İşlemci: Dimensity 700 5G
Bellek: 4-6-8 GB
Depolama: 64-128-256 GB
Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 18 Watt
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Aksesuar
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX incelemesi ile karşınızdayız. Mekanik klavye denilince akla gelen Cherry MX’e rakip olan Asus, ROG ailesi için RX ve NX anahtarlar geliştirdi.
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İçindekiler
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX, FPS oyuncuları için üretilen bir RGB oyuncu klavyesi. ROG RX Optik Mekanik Anahtarlar içeren klavye, Cherry yerine kendi anahtarını kullanıyor. Ayrıca Aura Sync RGB aydınlatma, IP56 suya ve toza karşı dayanıklılık düzeyi, USB 2.0 geçiş özelliği ve alaşımlı üst plaka gibi detayları ile dikkat çekiyor.
Sessiz ama etkili anahtarlar
ROG Strix Scope RX, Asus’un ROG ailesine ait yeni klavye modeli. Özellikle ROG RX optik mekanik anahtar kullanması ile ön plana çıkıyor. ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar ROG tarafından geliştirilen ilk anahtarlar olma özelliğini taşıyor. Tasarım olarak hızlı tepki için 1,5 mm çalıştırma noktasına sahip bu anahtarlar 40 g ön güç ve geri bildirim için 55 g seviyesine kadar çıkabiliyor. Çalışma şekli de klasik mekanik klavye tadında olsa da daha sessiz bir kullanım sağlıyor.
Tasarımsal olarak Scope klavyelere fazlasıyla benzeyen Scope RX, tam boy bir klavye formunda. Ürün aynı zamanda IP56 toza ve suya dayanıklılık düzeyine sahip. Böylece klavye sıvı dökülmesine ve toza karşı korunuyor. Alüminyum alaşım üst plakası ise hem sağlam, hem de hoş bir his vermesi için güzel bir tercih olmuş.
Oyuncu klavyelerinde bir klasik haline gelen USB geçiş noktasına da sahip olan ROG Strix Scope RX, klavyeden çıkan kalın kablo ile kasadaki iki bağlantı noktasına bağlanıyor. Biri klavyenin çalışması için diğeri ise klavyedeki USB portunu uzatmak için ayarlanmış. Böylece kasanın arkasına uzanmadan klavye üzerinden flash bellek vb. ürünler için kolay ulaşma noktası haline geliyor.
Özel ve kullanışlı tuş takımı
2 kat geniş Ctrl tuşu hem oyunlarda hem yanlışlıkla windows tuşuna basmaya engel olurken, sık kullanılan bu tuşu rahatlıkla kullanabilmenizi de sağlıyor. Maskeli adam sembolüne sahip tuş başlığı da önemli. Gizlilik tuşu olarak geçen bu tuş, tüm uygulamaları anında gizliyor ve tüm sesi kapatıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman anında gizliliğe kavuşabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda tüm uygulamalar ve sesler geri dönüyor.
440 x 137 x 39 mm boyutlarında ve 1.07 kg ağırlığında olan ROG Strix Scope RX gerçekten kullanışlı. Birden fazla tuşa basılan makro komutları ve Aura Sync aydınlatmasını, direkt olarak Armoury Create üzerinden ayarlayabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Scope RX optik mekanik anahtarları, geniş Ctrl bölümü, gizlilik özellikleri ve tam boy bir klavye olması sayesinde FPS başta olmak üzere birçok oyunda hem bir mekanik klavye kadar aktif ama aynı zamanda sessizce kullanılmasına da olanak tanıyor. Şahsen favori klavyelerim arasına girdi bile. ROG bu sefer gayet iyi bir klavye ortaya çıkarmış.
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Oyun
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA| PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K C728 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c728/c728-65.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Eray kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K C728 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL C728: #XXX” örneğinde olduğu gibi doğru cd/m2 değeriyle yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
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Video
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
Bu videomuzda elektrik kesinti anlarında hayat kurtarıcı rol üstlenen UPS modellerine göz alıyoruz.
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İçindekiler
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
*Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.
Kesintisiz güç kaynağı anlamına gelen UPS cihazları, elektrik kesintisi ve voltaj değişimlerinde önemli cihazlarınızın etkilenerek bozulmasını önleyen bir yapıda geliştirilmiştir. İçlerinde yer alan aküler sayesinde gerektiği anda size güç desteği sağlarlar.
UPS’ler yapı itibari ile ikiye ayrılır;
– Statik UPS
– Dinamik UPS
Videomuza konu olan statik UPS’ler ise kendi içinde;
Offline UPS
Line Interactive UPS
Online UPS
şeklinde ayrışırlar.
Offline UPS nedir?
Offline UPS şebekeyi direkt olarak aktarır. Ancak elektrik kesintisi durumunda akü devreye girer. Ancak bu aküden güç gelişi sırasında kısa süreli de olsa elektrik kesintisi kullanıcı tarafından hissedilir.
Line Interactive UPS nedir?
Bu UPS ise yine şebeke kesintisi sırasında aküden destek sağlarken, normal kullanımlarda regülatörü üzerinden şebeke elektriğini bağlı olan cihaza aktardığı için voltaj değişimlerinden kaynaklı sorunların da önüne geçmesini sağlar. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır. Line Interactive UPS’ler offline modellerin voltaj regülasyonlu versiyonu olarak bilinmektedir.
Online UPS nedir?
Online modeller ise her zaman OVR ve akü üzerinden bağlı olan cihaza akım sağlar. Bu sayede her koşulda cihaz elektrik almaya devam eder. Elektrik kesintisi sırasında ise güç kaybı olmaz. Ancak akünün sürekli çalışması neticesinde diğerlerine nazaran akü ömrü daha az olabilir ve aynı zamanda sürekli akım olması nedeniyle UPS’in soğuması için fan yer alır. Bu nedenle diğer modellere göre sesli çalışırlar.
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Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
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Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
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