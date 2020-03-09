Akıllı Telefonlar
Redmi, LCD ekrana parmak izi okuyucu yerleştirdi!
Akıllı telefonların güvenliğini sağlayan parmak izi okuyucu, günümüzdeki pek çok modelde ekrana entegre olarak gelmeye başladı. Xiaomi’nin alt markası Redmi ise yapısı gereği yalnızca OLED panellerde kullanılabilen bu teknolojiyi LCD ekrana eklemeyi başardı.
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Redmi, ekran içi parmak izi okuyucuyu ucuz telefonlara da getirecek!
Yeni akıllı telefonlarda büyüyen ekran boyutları, parmak izi okuma teknolojisini de önemli ölçüde etkiliyor. Çoğu üretici parmak izi sensörünü cihazların yan ve arka kısımlarına alırken, yenilikçi teknolojilerden ekrana gömülü tarayıcılar da yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu teknoloji piksellerin bağımsız çalışmasına dayandığı için yalnızca OLED panellerde kullanılabiliyor.
Redmi genel müdürü Lu Weibing, çalışmalar sonucunda ekrana gömülü parmak izi tarama özelliğinin LCD ekrana başarılı şekilde entegre edildiğini açıkladı. Redmi tarafından bulunan çözüm ise OLED panellere göre daha farklı bir çalışma mantığı barındırıyor. Yüksek geçirgenliğe sahip film tabakasından geçen kızılötesi ışık, parmak izini ekrana yansıtan bir yüzey oluşturuyor. Bu sayede kullanıcının parmak izi, ekran altına entegre edilen sensörün üzerine kolay bir şekilde düşüyor. Bağımsız pikseller barındıran OLED panellerde ise ultrasonik aydınlatma yapılabildiği için özel bir film tabakası gerekmiyor.
Redmi tarafından yayınlanan bir videoda ise geliştirilen yeni teknolojinin testleri yapılıyor. Redmi Note 8 Pro olduğu tahmin edilen cihaza parmak izi tanımlandıktan sonra ekran kilidi hızlı bir şekilde açılıyor. Giriş ve orta seviye telefonlarda kullanılması beklenen özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G TENAA’da görüntülendi, Çin’de ise 12 Mart’ta duyurulacak
Realme tarafından, amiral gemisi modeli olan Realme X50 Pro 5G daha önce duyurulmuştu. Bugün ise TENAA’da RMX2071 model koduyla görüntülendi. Tahminlere göre RMX2071 model kodlu cihaz Realme X50 Pro 5G’nin Çin’de satılacak olan versiyonu olacak. TENAA’da görüntülenen cihazda, radikal bir değişiklik göze çarpmıyor.
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Realme X50 Pro 5G Çin’de 12 Mart’ta satışa sunulacak
Realme X50 Pro 5G’nin Hindistan versiyonunu 12 GB Ram ve 256 GB dahili depolama olmak üzere görmüştük. TENAA’da gördüğümüz üzere ise modelin Çin versiyonunda 12 GB Ram ve 512 GB dahili depolama seçeneği de bulunacak. Bunun dışında 6 GB ve 8 GB Ram seçenekleri yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri de sunulacak. Cihaz Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile satılacak.
Ekran tarafında ise 6,44 inç Süper AMOLED Full HD+ ekran paneli 90 Hz yenileme hızı ile müşterilere sunulacak. Bu panel ayrıca HDR 10 destekli olacak. Ekran altında ise parmak izi tarayıcı bulunacak.
Arka tarafta ise 64 Mp, f/1.8 diyafram aralığına sahip bir ana kamera bizi karşılarken 12 Mp telefoto kamera 20x hibrid zoom desteği sunacak. Bir adet geniş açı kamera ise 119 derecelik açıyı 8 Mp ile görüntüleyebilecek. Ön kameralar ise 31 Mp’lik bir ana kamera ve 8 Mp 105 derecelik geniş açı kamera olmak üzere iki kameralık bir modülden oluşuyor.
Cihazda çift SIM desteği, Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, NFC, Usb Type-C gibi teknik donanımlar da mevcut.
Android 10 işletim sistemi ile gelecek modelde; Realme UI arayüzü bulunacak. 4200 mAh batarya ise 65 W hızlı şarj ile desteklenecek.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 lansmanı yaklaşıyor!
Samsung Galaxy A31 kısa bir süre önce bir lansmanla piyasaya sürüleceğini ima eden Bluetooth sertifikası aldı. Şimdi ise destek sayfası Samsung‘un resmi Rus sitesinde yayınlandı ve akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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Samsung Galaxy A31 ile ilgili başka hangi bulgular var?
Destek sayfası Galaxy A31 hakkında tam olarak bir şey açıklamıyor denebilir. Ancak Geekbench sayesinde Android 10’a önyükleme yapacağını ve 4 GB RAM‘e sahip olacağını biliyoruz. Muhtemelen henüz onaylanmamış başka hafıza seçenekleri de olacaktır. Tahminlere göre diğer hafıza seçenekleri 6 GB ve 3 GB seçenekleri ile gelebilir.
Cihazla ilgili hangi tahminler mevcut?
Geekbench ayrıca Galaxy A31‘in Helio P65 yonga seti ile yani başlık olarak bakarsak MediaTek’in MT6768V/CA‘sı ile geleceğini açıkladı. Bu tarz ana detayların ortaya çıkması Galaxy A31‘in yakınlarda olduğunu gösteriyor. Galaxy A31‘in 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olduğu ve 64 GB temel depolama alanı ile geleceği hakkında önemli söylentiler mevcut. Ayrıca bazı kaynaklara göre de telefonun arka tarafında 5 MP‘lik bir makro kamerası ve 48 MP değerinde ana kamera bulunduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar sadece söylentiden ibaret, kesin açıklama telefonun lansmanı ile birlikte ortaya çıkacak.
Samsung Galaxy A31 ile ilgili çok daha fazla detaya yakın zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Nokia 5.2, Nokia 5.3 olarak adlandırılacak!
Geçtiğimiz ay Nokia Captain America‘nın telefonun tasarımını ortaya koyan birkaç resmini gördük. Cihazın Nokia 5.2 takma adını taşıyacağı düşünülüyordu. Ayrıca cihazın MWC 2020‘de duyurulması bekleniyordu. Fakat MWC iptal edildi ve cihaz hakkında henüz resmi bir bilgi yoktu. Geçtiğimiz gün çıkan rapora göre, Nokia 5.2 yerine Nokia 5.3 olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni bilgiler mevcut.
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Nokia 5.3 hangi özelliklere sahip olacak?
Raporda Nokia 5.3‘ün kasım ayında duyduğumuz TA-1234 olacağı ve çift SIM’i destekleyeceği belirtiliyor. Daha önce sızdırılmış bir görüntüden su damlası çentiği ile geleceğini ve 6.55 inçlik, 18,5:9 bir ekrana sahip olacağını görmüştük. Nokia 5.3, Snapdragon 660/665 SoC ile desteklenecek ve 64 GB depolama alanı ile gelecek. Bunun dışında 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu telefonun 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri ile gelmesi ise muhtemel gözüküyor.
Kamera tarafında ise Nokia 5.3 bir adet 16 MP ana kamera, 5 MP değerinde bir ve 8 MP değerinde iki kamera ile birlikte dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Selfie kamerasının ise yine 8 MP değerinde olması bekleniyor. Tasarım ve renk seçeneği konusunda ise cihaz kömür ve cyan renk seçenekleri ile çıkacak. Pili ile ilgili bildiğimiz tek şey 4000 mAh büyüklüğünde olacağı.
Şirket, 19 Mart‘ta ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Nokia 5.3‘ün o gün resmi olarak tanıtılacağı tahmin ediliyor.