Redmi, LCD ekrana parmak izi okuyucu yerleştirdi!

Akıllı telefonların güvenliğini sağlayan parmak izi okuyucu, günümüzdeki pek çok modelde ekrana entegre olarak gelmeye başladı. Xiaomi’nin alt markası Redmi ise yapısı gereği yalnızca OLED panellerde kullanılabilen bu teknolojiyi LCD ekrana eklemeyi başardı.

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Redmi, ekran içi parmak izi okuyucuyu ucuz telefonlara da getirecek!

Yeni akıllı telefonlarda büyüyen ekran boyutları, parmak izi okuma teknolojisini de önemli ölçüde etkiliyor. Çoğu üretici parmak izi sensörünü cihazların yan ve arka kısımlarına alırken, yenilikçi teknolojilerden ekrana gömülü tarayıcılar da yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu teknoloji piksellerin bağımsız çalışmasına dayandığı için yalnızca OLED panellerde kullanılabiliyor.

Redmi genel müdürü Lu Weibing, çalışmalar sonucunda ekrana gömülü parmak izi tarama özelliğinin LCD ekrana başarılı şekilde entegre edildiğini açıkladı. Redmi tarafından bulunan çözüm ise OLED panellere göre daha farklı bir çalışma mantığı barındırıyor. Yüksek geçirgenliğe sahip film tabakasından geçen kızılötesi ışık, parmak izini ekrana yansıtan bir yüzey oluşturuyor. Bu sayede kullanıcının parmak izi, ekran altına entegre edilen sensörün üzerine kolay bir şekilde düşüyor. Bağımsız pikseller barındıran OLED panellerde ise ultrasonik aydınlatma yapılabildiği için özel bir film tabakası gerekmiyor.

Redmi tarafından yayınlanan bir videoda ise geliştirilen yeni teknolojinin testleri yapılıyor. Redmi Note 8 Pro olduğu tahmin edilen cihaza parmak izi tanımlandıktan sonra ekran kilidi hızlı bir şekilde açılıyor. Giriş ve orta seviye telefonlarda kullanılması beklenen özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.