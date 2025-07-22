Xiaomi’nin alt markası Redmi, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sızıntı dünyasının güvenilir kaynaklarından gelen bilgilere göre, merakla beklenen Redmi K90 serisi, özellikle standart modelde yapacağı büyük atılımlarla adından sıkça söz ettirecek. Ekim ayında tanıtılması beklenen bu yeni seri, önceki nesilde yalnızca Pro modele özgü olan birçok üst düzey özelliği tüm seriye yayarak kullanıcılara gerçek bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor. Gelen ilk bilgiler, Redmi K90 serisi için beklentileri şimdiden en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Redmi K90 Serisi Tüm Kuralları Yıkıyor: Standart Modelde Amiral Gemisi Özellikleri!

Sızıntıların merkezinde, serinin kamera yetenekleri yer alıyor. İddialara göre Redmi K90 serisi içerisindeki tüm modeller, standart model de dahil olmak üzere, 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamera ile donatılacak. Bu, K80 serisindeki ayrımı ortadan kaldıran devrimsel bir yenilik olarak öne çıkıyor. Artık uygun fiyatlı modeli tercih eden kullanıcılar da zoom yeteneğinden mahrum kalmayacak. Kamera iyileştirmeleri bununla da sınırlı kalmıyor; serinin tamamında metal çerçeve kullanımı ve simetrik çift hoparlör kurulumu gibi premium dokunuşlar da bekleniyor.

Tasarım ve ekran tarafında da önemli gelişmeler kapıda. Daha yuvarlak köşelere sahip olacağı belirtilen “özelleştirilmiş yeni bir ekran” teknolojisinden bahsediliyor. Bu yeni panelin, OLED ekran teknolojisinin getirdiği yüksek yenileme hızı ve parlaklık gibi avantajları korurken, yeni bir taban malzemesiyle daha dayanıklı ve kaliteli bir görsel deneyim sunacağı söyleniyor. Güvenlik tarafında ise tüm Redmi K90 serisi modellerinde daha hızlı ve kararlı bir kilit açma deneyimi vadeden, geliştirilmiş bir 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak.

Güç ve dayanıklılık konusunda da standartlar yeniden belirleniyor. Yeni serinin, K80’deki 6550 mAh’lik bataryaya kıyasla önemli bir artışla, yaklaşık 7000 mAh kapasiteli devasa bataryalara sahip olması bekleniyor. Bu güçlü donanım, 100W kablolu şarj desteği ile birleşerek kullanıcıların priz başında geçirdiği süreyi minimuma indirecek. Ayrıca, serinin tamamında IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasının korunması, Redmi K90 serisi modellerinin zorlu koşullara karşı ne kadar iddialı olacağını gösteriyor. Bu özellikler, serinin her modelini kendi segmentinde bir güç merkezi haline getirecek.

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