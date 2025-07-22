Xiaomi henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da, şirketin yeni uygun fiyatlı telefon modeli Redmi 15C, İtalyan bir perakendecinin web sitesinde listelenerek tüm özellikleriyle ortaya çıktı. Bu erken sızıntı, cihazın yakında Avrupa pazarında satışa sunulacağını doğrularken, özellikle büyük bataryası ve hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.

Redmi 15C Neler Sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre Redmi 15C, 6.9 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip geniş bir IPS LCD ekrana sahip. Su damlası çentik tasarımını benimseyen telefonun bu çentiğinde 13 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir ana sensörün liderlik ettiği ikili kamera kurulumu yer alıyor.

Cihazın kalbinde, günlük kullanım için yeterli bir performans sunan MediaTek Helio G81 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB ya da 256 GB depolama seçenekleriyle destekleniyor. Ancak telefonun en iddialı olduğu konu bataryası. Selefine göre büyük bir geliştirme sunan 6000 mAh batarya, artık 33W hızlı şarj desteğine sahip. Xiaomi, bu bataryanın tek şarjla 77 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor.

Kamera yetenekleri de segmenti için oldukça yeterli. 50 MP’lik ana kamera net ve canlı fotoğraflar vaat ederken, 13 MP’lik selfie kamerası da sosyal medya paylaşımları için ideal. Telefonun, bütçe dostu bir cihaz arayan kullanıcılar için güçlü bir seçenek olması bekleniyor.

Sızdırılan Redmi 15C Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç IPS LCD, 120Hz Yenileme Hızı

6.9 inç IPS LCD, 120Hz Yenileme Hızı İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 Bellek (RAM): 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP Çift Kamera

50 MP Çift Kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 33W

Redmi 15C Ne Kadar Olacak?

Gece Yarısı Grisi, Mavi, Yeşil ve Alacakaranlık Turuncusu gibi dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen Redmi 15C‘nin Avrupa fiyatları da sızdırıldı. Cihazın İtalya’daki perakendeci sitesinde görünen fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 133,90 Euro

4 GB RAM + 256 GB Depolama: 154,90 Euro

Telefonun resmi tanıtımının ve diğer pazarlardaki fiyatlarının yakında açıklanması bekleniyor.

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Siz Redmi 15C hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.