Redmi K70 geçen Kasım ayında resmileşmişti, ancak Redmi K70 Ultra henüz tanıtılmadı. Görünüşe göre bu durum, Xiaomi Çin Pazarlama Departmanı Genel Müdür Yardımcısı ve Redmi markasının Genel Müdürü Wang Teng’in Weibo’da Redmi K70 Ultra hakkında paylaşımlar yapmaya başlamasıyla yakında değişecek.

İçindekiler Redmi K70 Ultra toza ve suya dayanıklı olacak

Redmi K70 Ultra toza ve suya dayanıklı olacak

Wang Teng, ilk teaser’ında Redmi K70 Ultra’nın IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olacağını duyuruyor. Daha önce sızdırılan teknik özelliklere göre, bu telefon Dimensity 9300+ SoC ile desteklenecek ve 144 Hz yenileme hızına sahip “1.5K” çözünürlüklü bir ekranın yanı sıra 120W kablolu şarj desteği sunan 5.500 mAh pil ile gelecek.

Şarj desteği, bir sertifikasyon ile onaylanıyor. Xiaomi’yi bir süredir takip edenler, K70 Ultra’nın büyük olasılıkla yalnızca Çin’de piyasaya sürüleceğini ve yakında çıkacak Xiaomi 14T Pro için temel model olarak kullanılacağını tahmin ediyorlar.

Geçen yıl, 13T Pro’nun K60 Ultra’yı temel alması ve her ikisinin de IP68 sertifikasına sahip olması nedeniyle bu durum bekleniyor. Dolayısıyla, K70 Ultra’nın da aynı yolu izlemesi sürpriz olmuyor, ancak bunu görmek yine de memnuniyet verici.

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Şüphesiz, Redmi Çin ve yetkilileri önümüzdeki haftalarda K70 Ultra ile ilgili tanıtımlarına devam edecek.