Xiaomi, yeni Redmi K70 Ultra modelini Çin pazarında kullanıcılarla buluşturmak için büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, resmi lansman öncesinde çeşitli sızıntılar ve söylentiler, cihazın birçok özelliğini meraklı kullanıcılara sunmuş durumda. En son ortaya çıkan söylenti, yakında piyasaya çıkacak olan bu akıllı telefonun büyük bir pil paketi ile geleceğine dair heyecan verici detayları ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devi, 2024’ün ilk yarısında Redmi K70 Ultra ve Note 13 Turbo modellerini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Özellikle Redmi K70 Ultra ile ilgili son detaylar, internet üzerinde birkaç haftadır dolaşımda ve en güncel bilgiler pil özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Son Weibo gönderisinde, ünlü sızıntı kaynağı Smart Pikachu, bu beklenen cihazın pil özellikleri hakkında bilgiler paylaştı.

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Çevrimiçi paylaşılan gönderi, Redmi K70 Ultra’nın 5.000 mAh kapasitesinden daha büyük bir pil paketi ile donatılacağına dair iddiaları içeriyor. Bir Weibo kullanıcısı, bu pilin tam olarak 5.500 mAh kapasiteli olup olmadığını sorduğunda, sızıntı kaynağı sadece bir başparmak yukarı emojisiyle cevap verdi. Yani, muhtemelen bu devasa 5.500 mAh kapasiteli pil, yeni akıllı telefonun güç deposunu oluşturacak. Ayrıca, sızıntı, Redmi’nin yakında Çin’de piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir tablet hakkında da bilgiler içeriyor.

Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgilere göre, Redmi K70 Ultra’nın muhtemelen 1,5K çözünürlükte ve 5.000 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahip bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın içerisinde ise MediaTek Dimensity 9300 SoC ile güçlendirilmiş, 24 GB’a kadar LPDDR5T RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı bulunacak. Kısacası, Redmi K70 Ultra, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekmeye aday bir akıllı telefon olarak ön plana çıkıyor.