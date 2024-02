Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılının amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Xiaomi 14 serisini Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, bir Xiaomi 14 lansmanı yapmaya daha hazırlanıyor. Bu lansman ile birlikte Xiaomi 14 serisi küresel pazarda da satışa sunulacak.

Xiaomi 14 lansman tarihi hakkında henüz herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak akıllı telefon serisinin Hindistan lansmanı çok yakında yapılacak. Xiaomi Hindistan, Xiaomi 14 serisinin Hindistan lansmanının yakında yapılacağını belirten bir X gönderisi paylaştı.

#Xiaomi has been at the forefront of Smartphone innovation, while #Leica has built a legacy of excellence in iconic cameras.

Get ready to reimagine smartphone photography with a partnership that pushes boundaries. ✨

Stay tuned for something revolutionary. #XiaomixLeica pic.twitter.com/gzaMJA8Zz4

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 1, 2024