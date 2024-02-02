Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılının amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Xiaomi 14 serisini Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, bir Xiaomi 14 lansmanı yapmaya daha hazırlanıyor. Bu lansman ile birlikte Xiaomi 14 serisi küresel pazarda da satışa sunulacak.

Xiaomi 14 lansman ne zaman olacak?

Xiaomi 14 lansman tarihi hakkında henüz herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak akıllı telefon serisinin Hindistan lansmanı çok yakında yapılacak. Xiaomi Hindistan, Xiaomi 14 serisinin Hindistan lansmanının yakında yapılacağını belirten bir X gönderisi paylaştı.

#Xiaomi has been at the forefront of Smartphone innovation, while #Leica has built a legacy of excellence in iconic cameras. Get ready to reimagine smartphone photography with a partnership that pushes boundaries. ✨ Stay tuned for something revolutionary. #XiaomixLeica pic.twitter.com/gzaMJA8Zz4 — Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 1, 2024

Xiaomi 14 Neler Sunuyor?

Xiaomi 14 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 14 Pro’nun ekranında OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

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Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4610 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 14, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.