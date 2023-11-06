Redmi K70 serisi, 2024 yılının en heyecan verici akıllı telefon lansmanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing, özellikle Redmi K70 Pro’nun performans, tasarım ve fiyat-performans oranı açısından benzerlerini geride bırakacağını doğruladı. Şimdi, güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntı, bu serinin amiral gemisi kamera sensörüyle donatılacağını gösteriyor.

Redmi K70 Serisi, Amiral Gemisi IMX9 Kamera Sensörü ile Donatılıyor

Xiaomi’nin Redmi K70 serisi, diğer amiral gemisi cihazlarda da kullanılması planlanan yeni bir amiral gemisi sensörü olan IMX9/LYT8 sensörünün entegre edildiği bildiriliyor.

Bu kamera sensörünün, özellikle düşük ışık koşullarında olağanüstü bir performans ve yüksek görüntü kalitesi sunması bekleniyor. Ayrıca, sızıntının ima ettiği gibi, telefonun bir periskop modülü ile gelebileceği de söyleniyor.

Redmi’nin Pazarlama Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi K70 serisi hakkında bazı önemli detayları Weibo üzerinden paylaştı. Redmi K70’in 1.5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını, K70 Pro’nun ise 2K çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını belirtti. Her iki model de en yeni ve en güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek.

Redmi, K70 serisinin Çin’deki lansman tarihini henüz resmi olarak doğrulamamış olsa da, bu serinin teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattığı açık. Gelişmeleri yakından takip ederek, Redmi K70 serisinin neler sunacağını görmeye devam edeceğiz.

Bundan önceki sızıntılarda K70, 3C sertifikasını alırken görüntülendi. Sertifika akıllı telefonun şarj özelliklerini açığa çıkardı. 2311DRK48C model numarası ile sertifika alan K70, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

K70 bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Akıllı telefon 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Redmi K70 Pro ise 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Redmi, K serisinin en baz modelinde hep önceki nesil yonga seti kullandığı için bu çok da sürpriz olmadı

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!