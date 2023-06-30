Redmi, bu yıl Temmuz veya Ağustos aylarında Redmi K60 Ultra’yı Çin’de duyurmayı planlıyor. Bu, muhtemelen markanın son K60 serisi telefonu olacak. Şirket ayrıca yıl sonuna kadar yine Çin’de K70 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir. Öyle ki, Redmi K70e, Redmi K70 ve Redmi K70 Pro’nun model numaraları ortaya çıktı. Küresel pazarda ise K70 ve K70 Pro’nun POCO F6 ve POCO F6 Pro olarak yeniden markalanacağı görünüyor. İşte yeni canavarlara ait tüm bilgiler!

POCO F6 Serisi Olarak Küresel Pazara Gelmeleri Muhtemel!

Son yayınlanan raporlara göre, Redmi K70 serisi akıllı telefonların model numaraları IMEI veritabanında yer alıyor. Model numaraları 23117RK66C, 2311DRK48C ve 23113RKC6C olan cihazların sırasıyla Redmi K70e, K70 ve K70 Pro’ya ait olduğu tahmin ediliyor.

Model numaralarındaki “2311”, bu telefonların Kasım ayına kadar Çin pazarında olabileceğini gösteriyor. Benzer şekilde, K70 serisinin Aralık ayında piyasaya sürülme olasılığı da var, çünkü selefi olan K60 serisi Aralık ayında resmiyet kazanmıştı.

Rapora göre, POCO F6’nın global versiyonu 2311DRK48G ve Hindistan versiyonu 2311DRK48I model numaralarına sahip. POCO F6 Pro ise global versiyonunda 23113RKC6G ve Hindistan versiyonunda 23113RKC6I model numaralarını kullanıyor. Bu da Redmi K60 serisi nasıl POCO F5 olarak küresel pazarda satışa sunulduysa, Redmi K70 serisinin de POCO F6 serisi olarak küresel pazarda satışa sunulacağını gösteriyor.

Redmi K70 ve K70 Pro’nun gücünü sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcilerinden alacağı düşünülüyor. K70 serisinin deri kaplamalı arka panel ve telefoto kameralarla gelmesi bekleniyor. Her iki modelin de küresel pazarda POCO F6 ve F6 Pro olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. Rapor ayrıca F6 serisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Daha POCO F5 serisi ülkemize yeni girmişken, bir sonraki POCO F serisi hakkında haberler görmek ilginç. Umuyoruz ki POCO F6 serisi söylendiği kadar güçlü olur ve küresel pazarda satışa sunulduğunda kısa sürede ülkemize de gelir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavarlar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!