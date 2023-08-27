Amiral gemisi katili denince akla gelen ilk markalardan olan Redmi, bu yıl içerisinde Redmi K70 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçen yılın Aralık ayında piyasaya sürülen Redmi K60 serisinin yerine gelecek olan bu seri, merakla bekleniyor. Son zamanlarda Redmi K70 serisi telefonlarla ilgili pek çok söylenti dolaşıyordu. Şimdi ise serinin Pro modeli olan Redmi K70 Pro Geekbench kıyaslama platformunda kilit özellikleri ve performans karnesiyle ortaya çıktı!

Redmi K70 Pro Kilit Özellikleriyle Karşımızda!

Redmi K70 Pro’nun Geekbench veritabanında “23113RKC6C” model numarasıyla listelendiği görüldü. Bu model numarası, Haziran ayında IMEI veritabanında tespit edilen iki K70 serisi cihazla aynı.

Kıyaslama platformuna göre, K70 Pro modelinde “Corot” kod adlı bir anakart bulunuyor. Buna göre, telefon, 2GHz’de çalışan dört çekirdek, 3GHz’de çalışan üç çekirdek ve 3.35GHz’de çalışan bir ana çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9200 Plus yonga setine sahip olacak.

Yeni canavarın performans testi sonuçları çok etkileyici. Redmi K70 Pro, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarına göre Redmi K70 Pro, sırasıyla 1.882 ve 4.536 puan almayı başardı. Bunlar cihazın segmentine yakışan skorlar.

Geekbench listesi ayrıca telefonun 16GB RAM’e sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor.

Daha önce güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Redmi K70 Pro’nun temel özelliklerini açıklamıştı. Buna göre cihaz, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecekti. Ancak Geekbench listesi, bu bilgiyle uyumsuz gibi görünüyor. Ayrıca, yeni canavarın 120W hızlı şarj destekli 5.120mAh pile sahip olacağı ve 2K çözünürlüğe sahip düz bir OLED ekranla geleceği söyleniyor.

Redmi K70 Pro’nun tam özellikleri ve tasarımı hakkındaki kesin detaylar, resmi tanıtımıyla birlikte netlik kazanacak. Bu süreçte Vivo gibi rakipler Dimensity 9300 işlemcili amiral gemileriyle Redmi K70 Pro’nun ışığını çalabilecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!