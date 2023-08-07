2023’ün dördüncü çeyreğinde, birkaç akıllı telefon markasının yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu markalardan iQOO ve Redmi, en son akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Güvenilir bilgi kaynağı Digital Chat Station’ın izniyle gerçekleşen yakın tarihli bir sızıntı, iQOO 12 ve Redmi K70 Pro’nun ekran ve yonga seti özelliklerini açıkladı.

Sızıntıya göre, hem iQOO 12 hem de Redmi K70 Pro, 2K çözünürlüğü destekleyen düz bir ekrana sahip olacak. Muhtemelen her iki telefon da bir AMOLED ekrana sahip olacak. Diğer sızıntılara göre iQOO 12’nin ekranı 144Hz yenileme hızını destekleyeceği belirtilirken, K70 Pro’nun ise 120Hz yenileme hızı sunabileceği iddia ediliyor.

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iQOO 12 ve Redmi K70 Pro, bu yıl Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen 2023 Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde piyasaya sürülecek ve her iki model de Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak. Yeni yonga setiyle birlikte her iki telefon da LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolamaya sahip olacak.

Diğer raporlar, iQOO 12’nin 16 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 1 TB depolama gibi farklı varyantlarda geleceğini belirtiyor. Fotoğrafçılık için 50 megapiksel birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, telefonun 100W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor.

Redmi K70 Pro’nun ise 120W hızlı şarjlı 5.120mAh batarya ile geleceği iddia ediliyor. Arka tarafta üçlü kamera ünitesi bulunacak ve telefoto kamera içerebilir. Diğer raporlar, K70’in Snapdragon 8 Gen 2 yongasına sahip olacağını ortaya koyuyor. K70 ve K70 Pro modellerinin, 2024’ün ilk çeyreğinde, Hindistan dahil olmak üzere küresel pazarda POCO F6 ve POCO F6 Pro olarak yeniden adlandırılmasının muhtemel olduğu ifade ediliyor.