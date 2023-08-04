Xiaomi, Redmi K60 Ultra (Extreme Edition) için MediaTek ile bir ortaklık kurarak Dimensity 9200+ çipini en iyi deneyim için optimize edeceğini doğruladı. Telefon aynı zamanda görsel ve oyun deneyimi için Pixelworks’ten özel bir X7 çipe sahip olacak.

Yeni Furious Engine 2.0, Dimensity 9200+ çipinin altında yatan SDK parametrelerini kullanarak CPU ve GPU’nun olağanüstü performansını tam olarak sağlayan çeşitli özelliklere sahip olacak.

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Telefon, 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlüklü OLED ekranla gelecek. Xiaomi, telefonun ortalama kare hızının 143.4 fps kadar yüksek olduğunu ve AnTuTu’da 1.77 milyon puan aldığını belirtti.

Raging Engine 2.0, beş modüle ve altı yükseltmeye sahip olacak. Oyun deneyimi, çevre bilinci, dinamik ekran, küresel hızlanma ve performans planlaması açısından geliştirmeler sunacak. Oyunun parlaklığı 360 nite kadar yükseltilecek ve RPG oyununda Game Global Acceleration ile %28 iyileştirme sağlanacak. Bellek Yönetimi Yükseltmesi, uygulamalarda %340 iyileştirme sunacak ve daha hızlı uygulama başlatma olanağı sağlayacak.

AI süper görüş motoru aracılığıyla farklı nesnelerin manzarasının ve doygunluğunun süper dinamik bir şekilde oluşturulması mümkün olacak. MAGT Ultra, gerçek zamanlı izleme sunacak ve yükü tahmin ederek güç tüketimini düşürecek ve frekansın daha kararlı olmasını sağlayacak.

Redmi K60 Ultra, zaten 3C tarafından onaylanmış olan 23078RKD5C model numarası ile K60 Pro ile aynı 120W hızlı şarjı sunacak. Daha fazla ayrıntı, lansman tarihi de dahil olmak üzere önümüzdeki haftalarda açıklanacak.