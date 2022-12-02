Yakın tarihli haberler, Redmi K60 ailesinin Redmi K60, K60 Pro ve K60E olacak şekilde üç model içerdiğini ortaya koydu. Ana ve Pro modellerinin ise sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setleriyle donatılacağı söyleniyor. Tam bu sızıntıların arasında Redmi K60E’nin de Dimensity 8200 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyordu. Ancak, Redmi K60E’nin Geekbench listelemesi Snapdragon marka bir işlemci ile donatılacağına işaret ediyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Redmi K60E Geekbench Testlerinden Geçti

Redmi K60E Geekbench Testlerinden Geçti

Veritabanında 22127RK46C model numarasına sahip bir Xiaomi telefonun Çin’de Redmi K60E olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Listeleme cihazın Qualcomm’un sekiz çekirdekli yonga seti tarafından desteklendiğini kanıtlar nitelikte. Listelemede ortaya çıkan CPU ve GPU ayrıntıları, Redmi K60E’nin Snapdragon 870 isimli yonga setinden güç alacağını düşündürüyor. Listede ayrıca cihazın 12 GB RAM ve Android 13 işletim sistemine sahip olduğu belirtiliyor. Çinli yeni canavar, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 961 puan, çok çekirdek testinde ise 3123 puan aldı. Cihaz daha önce Çin’deki 3C sertifika sitesinde görülmüştü. Sertifika belgeleri telefonun, 120W hızlı şarj desteği ile gelebileceğini ortaya koydu. Sertifikadaki bir diğer önemli bilgi ise Redmi K60E’nin “Rembrandt” kod adı ile gelecek olması.

Birçok kişiye göre Redmi K60E, yeniden tasarlanmış bir K50S modeli olabilir. Özellikle, bu telefon aynı zamanda Xiaomi 12T’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olması da muhtemel. Çinli teknoloji devi, Xiaomi 12T modelinin Çin’de piyasaya sürülmediği ancak diğer bazı bölgelerde mevcut olduğu için telefonun ismini değiştirmişti. Cihaz MediaTek Dimensity 8100 Ultra yonga seti, FHD+ AMOLED ekran ve 120W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh batarya ile kullanıcılara sunulmuştu.

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