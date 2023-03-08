Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi K60 serisini piyasaya sürmüştü. Redmi K60 serisinin yanı sıra Redmi K50 Ultra’da geçtiğimiz sene piyasaya sürülmüştü. Aradan aylar geçti. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi’nin Redmi K60 Ultra üzerinde çalıştığı rapor ediliyor.

Rapor Digital Chat Station tarafından geliyor. Bilgiler Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da yayınlandı. Digital Chat Station’a göre, Redmi K60 Ultra 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu da Temmuz ile Eylül ayları arasına tekabül ediyor.

Sızıntıya göre Redmi K60 Ultra, 144 hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Xiaomi tarafında 144 hz ekran yenileme hızını en son Redmi K30S Ultra’da görmüştük. Redmi K30S Ultra ülkemize Xiaomi 10T ismiyle gelmişti. Bunun yanı sıra ekran 1.5K çözünürlükte olacak. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel tercih edilecek. Redmi K30S Ultra’da IPS LCD bir panel tercih edilmişti.

*Redmi K30S Ultra (Xiaomi 10T)

İddiaya göre Redmi K60 Ultra kaputun altında MediaTek Helio 9200 yonga setine sahip olacak. Biz bu yonga setini Vivo X90 ve Vivo X90 Pro dışında herhangi bir akıllı telefonda görmedik. MediaTek Dimensity 9200 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj destekli bir bataryadan alacak. Bir önceki nesil olan Redmi K50 Ultra’da 120W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyordu.

Redmi K50 Ultra ülkemizde ve global pazarda Xiaomi 12T Pro ismi ile satışa sunulmuştu. Bundan mütevellit Redmi K60 Ultra’nın Xiaomi 13T Pro kod adı ile piyasaya sürüleceğini tahmin ediyoruz.

*Redmi K50 Ultra (Xiaomi 12T Pro)

Bütün bunların dışında Redmi K60 Ultra hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Henüz 2023 yılının ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. Akıllı telefon ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde gelecek. Bundan mütevellit bu uzun zaman diliminde elimize daha fazla bilgi geçeceğini umut ediyoruz. Takipte kalın.